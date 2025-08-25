Pokémon GO riceverà un grosso aumento del livello massimo per gli allenatori, per la prima volta in 5 anni

Niantic ha annunciato un prossimo aggiornamento molto importante per Pokémon GO, destinato anche a innalzare il livello massimo per gli allenatori e dando dunque ascolto a una richiesta che i giocatori stavano portando avanti ormai da anni.
Il nuovo aggiornamento è previsto arrivare il 15 ottobre 2025 in Pokémon GO e innalzerà il level cap a 80, ponendo dunque un limite massimo molto più alto di quello visto finora, che era bloccato al livello 51, e aprendo così la strada a una notevole evoluzione possibile per i personaggi.
Si tratta del primo innalzamento del level cap da cinque anni a questa parte, seguendo dunque dopo molto tempo alcuni dei più ricorrenti feedback da parte degli utenti, che richiedevano questa funzionalità di tempo, in modo da dare nuova linfa al gioco.
Una revisione generale del sistema di progressione
L'innalzamento del level cap arriverà comunque insieme a una generale revisione del sistema di progressione e livellamento per i giocatori, con una curva che verrà armonizzata dal livello 1 al livello 80 secondo una nuova gradazione.
In base a questo ribilanciamento generale, il passaggio da un livello al successivo sarà più frequente e veloce, sebbene comunque impegnativo, attraverso alcune modifiche effettuate alle modalità di progressione per gli allenatori.
In base al ricalcolo generale nessun giocatore scenderà di livello ma la quantità dei PE necessari per raggiungere il livello successivo potrebbe variare a seconda della situazione in cui ci si trova, mentre alcuni giocatori potrebbero invece salire automaticamente di livello dopo l'aggiornamento.
I compiti di ricerca richiesti per l'aumento di livello da 41 a 50 verranno rimossi, mentre nuovi compiti di ricerca verranno inseriti per i livelli da 71 a 80. Nuove ricompense verranno aggiunte con l'aumentare dei livelli.
Tutti i giocatori riceveranno una medaglia celebrativa e coloro che hanno raggiunto il livello 50 avranno un Giubbotto speciale e una posa avatar.
Dal 25 agosto al 14 ottobre saranno inoltre attivi vari bonus come il raddoppio dei PE da cattura con tiri belli, ottimi ed eccellenti, 3.000 PE in caso di vittoria nei raid e 3.000 PE per vittoria nelle Lotte Dynamax.
Ulteriori informazioni sull'aggiornamento verranno poi diffuse nei prossimi giorni.