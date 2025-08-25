Pokémon GO riceverà un grosso aumento del livello massimo per gli allenatori, per la prima volta in 5 anni

Niantic ha annunciato un prossimo aggiornamento molto importante per Pokémon GO, destinato anche a innalzare il livello massimo per gli allenatori e dando dunque ascolto a una richiesta che i giocatori stavano portando avanti ormai da anni.

Il nuovo aggiornamento è previsto arrivare il 15 ottobre 2025 in Pokémon GO e innalzerà il level cap a 80, ponendo dunque un limite massimo molto più alto di quello visto finora, che era bloccato al livello 51, e aprendo così la strada a una notevole evoluzione possibile per i personaggi.

Si tratta del primo innalzamento del level cap da cinque anni a questa parte, seguendo dunque dopo molto tempo alcuni dei più ricorrenti feedback da parte degli utenti, che richiedevano questa funzionalità di tempo, in modo da dare nuova linfa al gioco.