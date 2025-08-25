0

MSI Stealth A16 AI+ con RTX 4070 è in sconto su Amazon

Notebook gaming ultrasottile con schermo OLED QHD+ a 240 Hz, processore Ryzen AI 9 HX 370 e GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, ideale per il gaming competitivo e la creazione di contenuti ad alte prestazioni.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   25/08/2025
Il notebook e lo sconto Amazon

MSI Stealth A16 AI+ (A3XVGG-222IT) è disponibile su Amazon a 1.999,00€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 2.799,00€, con reso gratuito. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Sotto la scocca leggera troviamo uno schermo OLED QHD+ 16:10 a 240 Hz con copertura 100% DCI-P3, ideale per fluidità e fedeltà cromatica. Il Ryzen AI 9 HX 370 abilita funzionalità AI per produttività e creatività (MSI AI Engine, Copilot su Windows 11), mentre i 32 GB LPDDR5x 7500 MHz e l'SSD PCIe 4.0 da 1 TB assicurano avvii e caricamenti fulminei.

Display OLED 240 Hz e piattaforma Ryzen AI

La GeForce RTX 4070 Laptop offre prestazioni elevate con ray tracing e DLSS, perfette per i titoli AAA e i flussi di lavoro GPU‑accelerati. Il raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e cinque heatpipe mantiene temperature e rumorosità sotto controllo nelle sessioni prolungate.

Il notebook in offerta
Il notebook in offerta

Connessioni al top con Wi‑Fi 7, USB moderne (inclusa USB‑C), e tanta autonomia grazie alla batteria da 99 Whr. Tastiera retroilluminata layout italiano, webcam in alto allo schermo e garanzia MSI di 2 anni anche con P.IVA completano un portatile bilanciato per chi vuole viaggiare leggero senza rinunciare alle prestazioni.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
MSI Stealth A16 AI+ con RTX 4070 è in sconto su Amazon