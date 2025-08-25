MSI Stealth A16 AI+ con RTX 4070 è in sconto su Amazon

MSI Stealth A16 AI+ (A3XVGG-222IT) è disponibile su Amazon a 1.999,00€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 2.799,00€, con reso gratuito. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Sotto la scocca leggera troviamo uno schermo OLED QHD+ 16:10 a 240 Hz con copertura 100% DCI-P3, ideale per fluidità e fedeltà cromatica. Il Ryzen AI 9 HX 370 abilita funzionalità AI per produttività e creatività (MSI AI Engine, Copilot su Windows 11), mentre i 32 GB LPDDR5x 7500 MHz e l'SSD PCIe 4.0 da 1 TB assicurano avvii e caricamenti fulminei.