MSI Stealth A16 AI+ con RTX 4070 è in sconto su Amazon

MSI Stealth A16 AI+ (A3XVGG-222IT) è disponibile su Amazon a 1.999,00€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 2.799,00€, con reso gratuito. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Sotto la scocca leggera troviamo uno schermo OLED QHD+ 16:10 a 240 Hz con copertura 100% DCI-P3, ideale per fluidità e fedeltà cromatica. Il Ryzen AI 9 HX 370 abilita funzionalità AI per produttività e creatività (MSI AI Engine, Copilot su Windows 11), mentre i 32 GB LPDDR5x 7500 MHz e l'SSD PCIe 4.0 da 1 TB assicurano avvii e caricamenti fulminei.
Display OLED 240 Hz e piattaforma Ryzen AI
La GeForce RTX 4070 Laptop offre prestazioni elevate con ray tracing e DLSS, perfette per i titoli AAA e i flussi di lavoro GPU‑accelerati. Il raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e cinque heatpipe mantiene temperature e rumorosità sotto controllo nelle sessioni prolungate.
Connessioni al top con Wi‑Fi 7, USB moderne (inclusa USB‑C), e tanta autonomia grazie alla batteria da 99 Whr. Tastiera retroilluminata layout italiano, webcam in alto allo schermo e garanzia MSI di 2 anni anche con P.IVA completano un portatile bilanciato per chi vuole viaggiare leggero senza rinunciare alle prestazioni.