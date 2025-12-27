0

Il controller PowerA per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller PowerA per Nintendo Switch 2 nella colorazione nera e con sconto del 29%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/12/2025
Controller PowerA per Nintendo Switch 2

Su Amazon è disponibile il controller PowerA per Nintendo Switch 2 a 24,99 €, rispetto al prezzo consigliato di 34,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del controller

In questo caso si tratta del controller per Nintendo Switch 2, nella colorazione nera e con licenza ufficiale. Troviamo sensori magnetici senza contatto nelle levette per un'esperienza ancora più fluida, precisa e duratura. I pulsanti di gioco avanzati sono mappabili e possono essere programmati anche mentre giochi, senza dover configurare le impostazioni di sistema. Sono inoltre presenti i controlli audio integrati, per poter regolare rapidamente il volume delle cuffie, mutare il microfono o cambiare la modalità di equalizzazione per un'esperienza ancora più immersiva. Se preferisci, puoi utilizzare il controller con un cavo da 3 metri USB-C, in modo da giocare per ore senza alcuna distrazione.

