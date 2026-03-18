Sfrutta il coupon e risparmia sull'acquisto di un visore Meta Quest 3: la realtà virtuale è in offerta su AliExpress

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Il Meta Quest 3 è un visore per realtà virtuale standalone sviluppato da Meta tramite la divisione Reality Labs. Come i modelli precedenti, funziona senza bisogno di un PC, grazie al sistema operativo Meta Horizon OS basato su Android, ma consente anche lo streaming di giochi tramite USB-C o Wi-Fi.
Le caratteristiche di Meta Quest 3
Il dispositivo introduce miglioramenti significativi, tra cui un design più sottile, nuove lenti pancake e sensori avanzati con passthrough a colori per esperienze di realtà mista. Dal punto di vista tecnico, monta due display LCD con risoluzione di 2064 x 2208 per occhio, circa il 30% in più rispetto al Quest 2. Il sistema di regolazione IPD è continuo (53-75 mm), migliorando il comfort visivo.
Il visore integra più fotocamere e sensori per il tracciamento preciso e la percezione della profondità. Il cuore hardware è il processore Snapdragon XR2 Gen 2, che offre prestazioni grafiche notevolmente superiori. I controller Touch Plus, alimentati da batterie AA, garantiscono un tracking migliorato senza anelli esterni