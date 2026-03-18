Sfrutta il coupon e risparmia sull'acquisto di un visore Meta Quest 3: la realtà virtuale è in offerta su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del visore Meta Quest 3 che, grazie all'applicazione del codice MULTI60 viene scontato di 60€ e viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 422,15€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il Meta Quest 3 è un visore per realtà virtuale standalone sviluppato da Meta tramite la divisione Reality Labs. Come i modelli precedenti, funziona senza bisogno di un PC, grazie al sistema operativo Meta Horizon OS basato su Android, ma consente anche lo streaming di giochi tramite USB-C o Wi-Fi.