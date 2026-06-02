Xiaomi Pad 7 è il tablet che stavi cercando: risparmia con il codice sconto dedicato e sfrutta la consegna veloce di AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo di Xiaomi Pad 7: con l'applicazione del coupon MULTI35 (o, in alternativa SSIT35 / ITSS35) è possibile ottenere 35€ di sconto per un prezzo finale d'acquisto di 210,77€. La spedizione è prevista tra il 10 e il 16 giugno. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link.

Xiaomi Pad 7 è un tablet progettato per offrire un'esperienza premium sia nell'intrattenimento che nella produttività quotidiana. Il dispositivo è dotato di un ampio display 3.2K con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, capace di garantire immagini estremamente fluide e dettagliate.