Xiaomi Pad 7 è il tablet che stavi cercando: risparmia con il codice sconto dedicato e sfrutta la consegna veloce di AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo di Xiaomi Pad 7: con l'applicazione del coupon MULTI35 (o, in alternativa SSIT35 / ITSS35) è possibile ottenere 35€ di sconto per un prezzo finale d'acquisto di 210,77€. La spedizione è prevista tra il 10 e il 16 giugno. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link.
Xiaomi Pad 7 è un tablet progettato per offrire un'esperienza premium sia nell'intrattenimento che nella produttività quotidiana. Il dispositivo è dotato di un ampio display 3.2K con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, capace di garantire immagini estremamente fluide e dettagliate.
Ulteriori dettagli sul tablet
Uno dei punti di forza del tablet è l'integrazione delle più recenti funzionalità di intelligenza artificiale. Grazie a Xiaomi HyperAI, supportato da Xiaomi HyperOS 2, è possibile generare testi, prendere appunti in modo intelligente, creare riassunti automatici e perfino modificare le immagini eliminando oggetti indesiderati con pochi tocchi, migliorando l'efficienza nelle attività quotidiane.
Per chi lavora o studia, Xiaomi Pad 7 offre una pratica interfaccia desktop con modalità Workstation. Le prestazioni sono affidate al processore Snapdragon 7+ Gen 3 realizzato con processo produttivo a 4 nm, che assicura velocità, efficienza energetica e grande reattività. Infine, La batteria da 8.850 mAh offre una lunga autonomia.
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