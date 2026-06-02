iPhone Ultra, trapela il primo colore visto su un modello dummy: ecco com’è

Le prime immagini del pieghevole

L'immagine è stata condivisa dall'informatore Ice Universe. Si tratterebbe dell'iPhone Ultra nella colorazione bianca, quindi molto semplice ma non per questo meno apprezzata (anzi). Il modello mostrato dovrebbe essere un semplice prototipo e, a quanto pare, il bianco sarebbe l'unica finitura "confermata", per ora. Il secondo colore dovrebbe essere piuttosto scuro, forse simile alla tonalità Deep Blue di iPhone 17 Pro. In ogni caso, non dovremmo aspettarci colori particolarmente vivaci.

iPhone Fold Ultra

A rafforzare questa ipotesi è stato anche Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple vuole attenersi ai tradizionali colori grigio siderale/nero e argento/bianco come già avvenuto con iPhone X nel 2017. Una decisione che avrebbe senso, vista la probabile produzione contenuta e i pochi motivi per ampliare inizialmente la gamma colori. Secondo Ice Universe, il dispositivo è entrato nelle prime fasi di produzione di massa, nonostante i rallentamenti precedenti.