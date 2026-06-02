iPhone Ultra, trapela il primo colore visto su un modello dummy: ecco com’è

In attesa del debutto effettivo previsto entro la fine dell'anno, continuano a emergere indiscrezioni sul primissimo pieghevole di Apple, ovvero l'iPhone Ultra. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in due colorazioni piuttosto semplici, a differenza del modello iPhone 18 Pro che adotterà tonalità più particolari come il Dark Cherry. Ebbene, di recente è stata diffusa un'immagine che mostrerebbe un modello dummy in una colorazione specifica.
Le prime immagini del pieghevole
L'immagine è stata condivisa dall'informatore Ice Universe. Si tratterebbe dell'iPhone Ultra nella colorazione bianca, quindi molto semplice ma non per questo meno apprezzata (anzi). Il modello mostrato dovrebbe essere un semplice prototipo e, a quanto pare, il bianco sarebbe l'unica finitura "confermata", per ora. Il secondo colore dovrebbe essere piuttosto scuro, forse simile alla tonalità Deep Blue di iPhone 17 Pro. In ogni caso, non dovremmo aspettarci colori particolarmente vivaci.
A rafforzare questa ipotesi è stato anche Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple vuole attenersi ai tradizionali colori grigio siderale/nero e argento/bianco come già avvenuto con iPhone X nel 2017. Una decisione che avrebbe senso, vista la probabile produzione contenuta e i pochi motivi per ampliare inizialmente la gamma colori. Secondo Ice Universe, il dispositivo è entrato nelle prime fasi di produzione di massa, nonostante i rallentamenti precedenti.
Un formato wide
Nel frattempo, pochi giorni fa sono stati mostrati anche i primi render delle cover del pieghevole, che suggeriscono un dispositivo con uno schermo piuttosto ampio. Le cover rivelano anche un sistema a doppia fotocamera posteriore, posizionati orizzontalmente, con la presenza del supporto MagSafe.
I tasti del volume sembrano essere posizionati nella parte superiore dello smartphone, anziché su uno dei lati, una scelta piuttosto particolare e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. L'iPhone pieghevole dovrebbe essere annunciato il prossimo settembre insieme all'iPhone 18 Pro e all'iPhone 18 Pro Max.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.