Il design dell'iPhone pieghevole "Ultra" viene rivelato da nuovi render: le prime cover mostrano un formato wide

Il primo iPhone pieghevole di Apple, indicato come iPhone Ultra, torna al centro dell'attenzione grazie a una nuova serie di leak che includono render di cover e custodie realizzate da produttori di accessori.
Queste immagini permettono di intravedere quello che potrebbe essere il design quasi definitivo del dispositivo, anche se non si tratta ancora di informazioni completamente confermate.
Secondo quanto riportato, i render suggeriscono che il progetto del pieghevole Apple sia ormai in fase avanzata, con un formato che rientrerebbe nella categoria dei cosiddetti "wide fold", caratterizzati da uno schermo particolarmente largo.
La cover rivela alcuni dettagli del design di iPhone pieghevole
Tuttavia, alcune immagini non risultano perfette dal punto di vista tecnico: ad esempio, nei mockup non è presente una fotocamera frontale integrata nel display principale. I rumor, invece, indicano che Apple avrebbe previsto un foro dedicato per la fotocamera interna nel pannello più grande.
Le cover rivelano anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore, posizionata orizzontalmente in una barra che non occupa completamente la parte posteriore del dispositivo, fermandosi prima di coprire l'intera superficie.
Questo elemento rappresenta una differenza rispetto ad altri modelli precedenti dell'azienda. Un altro dettaglio interessante riguarda la presenza del supporto MagSafe, confermato anche nei render delle custodie.
Apple e alcune scelte inedite per l'iPhone pieghevole
Emerge, inoltre, una scelta progettuale inedita: i tasti del volume sembrano essere posizionati nella parte superiore dello smartphone, invece che lungo uno dei lati, una soluzione che potrebbe influire sull'uso del dispositivo in modalità aperta.
Tra gli elementi confermati anche la presenza del cosiddetto "controllo fotocamera", un tasto dedicato che Apple potrebbe rivedere in futuro ma che al momento sarebbe ancora incluso nel design del pieghevole.
In generale, si tratta di render basati su informazioni dei produttori di accessori, che pur offrendo una buona idea del dispositivo non possono essere considerati completamente definitivi. Il progetto dell'iPhone Ultra pieghevole rimane quindi avvolto da un certo grado di incertezza.
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