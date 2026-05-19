Nonostante le difficoltà nella produzione dell’iPhone pieghevole, Apple guarda anche all’iPad Fold

La produzione di prova del primo iPhone pieghevole, probabilmente destinato a chiamarsi iPhone Ultra, continua a incontrare ostacoli significativi legati all'affidabilità della cerniera. Non si tratta di una vera novità: già nei primi test pre-produzione erano emerse criticità tecniche, alimentando il timore che il debutto effettivo dello smartphone potesse subire possibili ritardi. Secondo le ultime informazioni, la cerniera non sta ancora raggiungendo gli standard di qualità richiesti da Apple, rendendo il processo di sviluppo e produzione ancora più complesso.

iPhone Ultra e il problema della cerniera Secondo quanto riportato dal leaker Instant Digital su Weibo, la cerniera continua a dare filo da torcere e a non soddisfare Apple, che vuole realizzare un dispositivo con una piega quasi invisibile. Ad oggi nessun produttore è ancora riuscito a eliminare del tutto la piega, che rimane comunque visibile - anche se in forma molto ridotta - per ovvie limitazioni tecniche dei display pieghevoli. Come se non bastasse, la cerniera non riesce a soddisfare Apple in "condizioni di apertura e chiusura prolungate e ad alta frequenza", rivelandosi probabilmente inaffidabile. Si parla infatti di usura meccanica, una problematica che - secondo quanto descritto dal leaker - "deve essere risolta con assoluta perfezione, altrimenti lo sviluppo dovrà semplicemente essere sospeso per il momento". iPhone Ultra In base alle informazioni riferite da Fixed Focus Digital, a febbraio erano stati effettuati ordini di produzione con una profondità della piega inferiore a 0,15 mm e un angolo di piega inferiore a 2,5 gradi. Tra i materiali utilizzati, Apple ha optato per una struttura in vetro ultrasottile a doppio strato, pensata per distribuire meglio lo stress meccanico. Nonostante queste difficoltà, però, non dovremmo aspettarci particolari rallentamenti. Diverse fonti sostengono che l'iPhone Ultra sarà ugualmente presentato a settembre di quest'anno insieme agli smartphone iPhone 18 Pro. La disponibilità effettiva, però, potrebbe slittare fino a dicembre, ma si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela.

Apple lavora anche all’iPad pieghevole Nonostante le difficoltà emerse, Apple starebbe ancora lavorando a un iPad pieghevole di grandi dimensioni, con la stessa cerniera utilizzata su iPhone Ultra. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il dispositivo potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029, considerando anche i problemi relativi al peso e alla tecnologia del display. L'iPad pieghevole slitta al 2029 e potrebbe costare quasi 4.000 dollari Si parla infatti di un display da 18 pollici prodotto da Samsung; da chiuso dovrebbe somigliare a un MacBook, infatti gli attuali prototipi pesano 1,6 kg, quindi sono molto più pesanti degli attuali iPad Pro. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.