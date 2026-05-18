iOS 27 e Siri: limiti sulla memoria, più privacy e conversazioni che si auto-eliminano

Manca poco alla presentazione di iOS 27, nonché delle funzionalità legate alla nuova Siri, in occasione della WWDC che si terrà a giugno. Dopo una serie di rallentamenti e difficoltà tecniche, iniziamo finalmente a intravedere le novità del nuovo assistente. Nel corso dei mesi sono emerse diverse indiscrezioni al riguardo, ma Mark Gurman di Bloomberg ha riportato nuove informazioni. Come sempre, vi invitiamo a prenderle con le pinze in attesa di conferme o smentite ufficiali. Nel frattempo, vediamo le possibili novità in arrivo.