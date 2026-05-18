iOS 27 e Siri: limiti sulla memoria, più privacy e conversazioni che si auto-eliminano

Manca poco alla presentazione di iOS 27, nonché delle funzionalità legate alla nuova Siri, in occasione della WWDC che si terrà a giugno. Dopo una serie di rallentamenti e difficoltà tecniche, iniziamo finalmente a intravedere le novità del nuovo assistente. Nel corso dei mesi sono emerse diverse indiscrezioni al riguardo, ma Mark Gurman di Bloomberg ha riportato nuove informazioni. Come sempre, vi invitiamo a prenderle con le pinze in attesa di conferme o smentite ufficiali. Nel frattempo, vediamo le possibili novità in arrivo.
Un chatbot con focus sulla privacy
Secondo quanto riportato da Bloomberg, la nuova Siri dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio chatbot tradizionale. Sappiamo già che iOS 27 dovrebbe introdurre un'app autonoma, nonché una modalità Search or Ask per un'interazione diretta e una cronologia delle conversazioni, molto simile quindi ai chatbot che già conosciamo.
Riferendoci proprio alle chat in questione, a quanto pare Apple avrebbe intenzione di gestire la memoria in modo specifico. Secondo le indiscrezioni, le conversazioni si eliminerebbero automaticamente dopo 30 giorni, con la possibilità di estendere la durata fino a un anno o di conservarle indefinitamente. Si tratta di una funzione che per certi versi ricorda già l'app Messaggi, continuando quindi a puntare sulla privacy degli utenti e dei dati personali.
La gestione della memoria
L'utente potrà accedere all'app autonoma anche attraverso la nuova modalità chiamata "Search or Ask", da poter attivare con uno swipe verso il basso dalla parte centrale dello schermo. Imporre limiti più rigidi alla conservazione delle chat consentirebbe agli utenti di godere di maggiore privacy. A differenza di altri chatbot, queste protezioni sarebbero attive di default e non richiederebbero alcuna attivazione manuale, rafforzando così la sicurezza complessiva.
Ovviamente le informazioni in merito sono ancora scarse, quindi vi aggiorneremo con spiegazioni più dettagliate e concrete. Nel frattempo, ricordiamo che WhatsApp sta integrando le chat in incognito su Meta AI, nonché le conversazioni che si cancellano automaticamente.
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