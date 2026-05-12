iOS 26.5 è ufficialmente disponibile insieme a iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26 e altri

Ci siamo, la versione stabile e definitiva di iOS 26.5 è ufficialmente in fase di distribuzione per tutti gli utenti. In queste settimane abbiamo dato un'occhiata ad alcune delle principali novità previste. Si è parlato molto della crittografia RCS tra iPhone e Android , nonché degli annunci pubblicitari introdotti nell'app Mappe. Riepiloghiamo un'ultima volta i cambiamenti effettivi di questa versione, ricordandovi che l'articolo è in aggiornamento in caso di ulteriori novità.

Tutte le novità di iOS 26.5 e iPadOS 26.5

Partiamo dalla crittografia RCS per i messaggi tra iPhone e Android. Questi mesaggi crittografati sono disponibili sugli operatori compatibili e verranno implementati gradualmente. Al momento non è ancora chiaro se siano disponibili anche in Italia, quindi vi aggiorneremo con ulteriori dettagli non appena avremo conferme certe. In ogni caso, la crittografia è attiva di default ed è possibile attivarla o disattivarla manualmente nella sezione "Messaggi" delle impostazioni. I messaggi crittografati sono contrassegnati da una piccola icona a forma di lucchetto.

Crittografia RCS

La nuova versione include un nuovo sfondo chiamato "Pride Luminance", da poter personalizzare a proprio piacimento utilizzando diversi colori.

Il nuovo sfondo

Vi avevamo parlato degli annunci pubblicitari sull'app Mappe. Ebbene, nonostante i test di queste settimane, le pubblicità non sono state ancora inserite ufficialmente. Tuttavia, è presente una nuova funzione chiamata "Luoghi consigliati", che suggerisce determinati locali in base alle tendenze o alle vostre ricerche precedenti.

Luoghi consigliati

Piccoli cambiamenti riguardano alcune funzioni, come il trasferimento di file da iPhone ad Android: adesso è possibile optare per "Tutti", "Un anno" o "30 giorni".

Un'altra piccola novità riguarda Apple Books, con riferimenti a nuovi premi destinati alle classifiche di fine anno.

Infine, iOS 26.5 corregge oltre 50 vulnerabilità.