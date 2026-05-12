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iOS 26.5 è ufficialmente disponibile insieme a iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26 e altri

Dopo settimane di beta, la versione stabile di iOS 26.5 è stata distribuita ufficialmente. Rivediamo le principali novità, in particolare quelle che riguardano l'Europa.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/05/2026
iOS 26.5

Ci siamo, la versione stabile e definitiva di iOS 26.5 è ufficialmente in fase di distribuzione per tutti gli utenti. In queste settimane abbiamo dato un'occhiata ad alcune delle principali novità previste. Si è parlato molto della crittografia RCS tra iPhone e Android, nonché degli annunci pubblicitari introdotti nell'app Mappe. Riepiloghiamo un'ultima volta i cambiamenti effettivi di questa versione, ricordandovi che l'articolo è in aggiornamento in caso di ulteriori novità.

Tutte le novità di iOS 26.5 e iPadOS 26.5

Partiamo dalla crittografia RCS per i messaggi tra iPhone e Android. Questi mesaggi crittografati sono disponibili sugli operatori compatibili e verranno implementati gradualmente. Al momento non è ancora chiaro se siano disponibili anche in Italia, quindi vi aggiorneremo con ulteriori dettagli non appena avremo conferme certe. In ogni caso, la crittografia è attiva di default ed è possibile attivarla o disattivarla manualmente nella sezione "Messaggi" delle impostazioni. I messaggi crittografati sono contrassegnati da una piccola icona a forma di lucchetto.

Crittografia RCS
Crittografia RCS

La nuova versione include un nuovo sfondo chiamato "Pride Luminance", da poter personalizzare a proprio piacimento utilizzando diversi colori.

Il nuovo sfondo
Il nuovo sfondo

Vi avevamo parlato degli annunci pubblicitari sull'app Mappe. Ebbene, nonostante i test di queste settimane, le pubblicità non sono state ancora inserite ufficialmente. Tuttavia, è presente una nuova funzione chiamata "Luoghi consigliati", che suggerisce determinati locali in base alle tendenze o alle vostre ricerche precedenti.

Luoghi consigliati
Luoghi consigliati

Piccoli cambiamenti riguardano alcune funzioni, come il trasferimento di file da iPhone ad Android: adesso è possibile optare per "Tutti", "Un anno" o "30 giorni".

Un'altra piccola novità riguarda Apple Books, con riferimenti a nuovi premi destinati alle classifiche di fine anno.

Infine, iOS 26.5 corregge oltre 50 vulnerabilità.

Nuove funzioni per l'Europa

In Europa sono disponibili le seguenti novità:

  • Accoppiamento di prossimità: gli auricolari di terze parti possono utilizzare questo tipo di accoppiamento per connettersi a un iPhone, in modo simile agli AirPods. Basterà avvicinare gli auricolari allo smartphone e si avvierà automaticamente la procedura di accoppiamento, senza ulteriori passaggi
  • Notifiche su accessori di terze parti: adesso gli smartwatch (e altri dispositivi) possono ricevere le notifiche da iPhone. Leggete qui per saperne di più
  • Attività in tempo reale: queste attività possono essere visualizzate su un dispositivo indossabile di terze parti, come avviene già su Apple Watch

La disponibilità di queste funzioni dipende ovviamente anche dai produttori, i quali dovranno integrare il supporto per gli aggiornamenti di interoperabilità. Aspettatevi quindi una disponibilità graduale e non immediata.

Novità su altri dispositivi

La sezione Luoghi Consigliati è disponibile anche per gli utenti Mac, ma anche in questo caso non sono ancora presenti gli annunci pubblicitari. L'app Store, invece, sta introducendo un'opzione di abbonamento mensile che consentirà agli utenti di pagare un prezzo inferiore su base mensile, ma con l'impegno a pagare un abbonamento per un periodo di 12 mesi. Anche in questo caso, poi, sono state apportate diverse correzioni di bug e ulteriori miglioramenti alle prestazioni. Nessuna novità particolarmente rivoluzionaria, però.

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Passiamo a watchOS 26.5. Lo sfondo di cui vi abbiamo parlato prima, "Pride Luminance", è disponibile anche come nuovo quadrante. Inoltre, è stato risolto un bug relativo agli iPhone dual SIM e un problema che poteva impedire la riproduzione degli avvisi audio nell'app Allenamento.

watchOS 26.5
watchOS 26.5

Per quanto concerne tvOS 26.5, non sono state individuate novità sostanziali. Molto probabilmente Apple ha puntato sulla correzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni in generale, ma vi aggiorneremo in caso di novità concrete.

tvOS 26.5
tvOS 26.5

Lo stesso discorso vale per visionOS 26.5 e HomePod 26.5, che si concentrano principalmente sulla correzione di eventuali problematiche, nonché su miglioramenti in termini di sicurezza.

Ovviamente segnalateci ulteriori cambiamenti che non abbiamo riportato e, come sempre, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto. Ricordiamo che le funzionalità della nuova Siri dovrebbero arrivare (finalmente) con iOS 27.

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