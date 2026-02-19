iOS 26.4: vediamo come funziona l’inoltro delle notifiche per accessori di terze parti

Dopo i numerosi riferimenti all' inoltro delle notifiche su iOS 26.3, molti utenti si chiedono quando sarà finalmente disponibile. Prima di mostrarvi le ultime novità della beta iOS 26.4, infatti, specifichiamo che la funzionalità farà il suo debutto ufficiale entro la fine dell'anno , ma non sappiamo ancora esattamente quando. Nel frattempo possiamo iniziare a dare una prima occhiata al suo funzionamento e alla procedura di configurazione per i dispositivi Bluetooth compatibili.

Come configurare l’inoltro delle notifiche su accessori non Apple

Con questa funzione è possibile trasmettere le notifiche su un accessorio di terze parti non Apple (ad esempio uno smartwatch Android). Come vi abbiamo già detto in precedenza, queste notifiche sono legate a un singolo dispositivo alla volta: se ad esempio l'inoltro è abilitato su uno smartwatch di terze parti, non potrete visualizzare le notifiche su Apple Watch e viceversa. I colleghi di 9to5mac hanno mostrato il processo di configurazione: una volta che iOS 26.4 trova un accessorio compatibile nelle vicinanze, inizierà il processo di accoppiamento.

L'inoltro delle notifiche (Fonte: 9to5mac)

Dopo aver effettuato il collegamento, potrete scegliere di inviare una notifica di prova e richiedere l'inoltro delle notifiche. Una volta fatto ciò, verrà visualizzata una schermata relativa alle autorizzazioni: in questo caso potrete scegliere di impostare l'inoltro delle notifiche al dispositivo di terze parti. Inoltre, verrà presentata una schermata in cui selezionare quali notifiche inoltrare, e verranno indicate quante app hanno attualmente le notifiche abilitate. Potrete quindi scegliere di inoltrare tutte le notifiche o selezionare app specifiche.

Le opzioni (Fonte: 9to5mac)

Ricordiamo che non è possibile ricevere notifiche contemporaneamente su un Apple Watch e uno smartwatch di terze parti.