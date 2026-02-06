0

Google conferma: la compatibilità tra Quick Share e AirDrop arriverà anche su altri dispositivi

Google ha confermato che l'interoperabilità tra Quick Share e AirDrop sarà estesa nel 2026 anche su smartphone diversi dai Pixel, rendendo la funzione disponibile a più utenti Android.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/02/2026
Quick Share e AirDrop

Lo scorso anno Google ha reso Quick Share di Android interoperabile con AirDrop di Apple, sorprendendo gli utenti. Tuttavia, questa funzione era inizialmente limitata ai soli Pixel 10, perché integrata in un modulo di sistema specifico. Google ha poi trasformato l'estensione di Quick Share in un'app completa, aggiornata tramite Play Store, aprendo così la strada alla compatibilità su altri smartphone Android. Ebbene, la conferma ufficiale è arrivata: la compatibilità con AirDrop verrà estesa a molti altri modelli nel 2026.

Nuovi aggiornamenti a breve

I colleghi di Android Authority hanno partecipato a una conferenza stampa a Taipei. Eric Kay, vicepresidente dell'ingegneria di Android, ha confermato che l'interoperabilità di AirDrop verrà estesa a molti altri modelli nel corso dell'anno.

"L'anno scorso abbiamo annunciato la compatibilità con AirDrop. Nel 2026 la estenderemo a molti altri dispositivi", ha detto. "Abbiamo dedicato tempo ed energie per assicurarci di creare una soluzione compatibile non solo con l'iPhone, ma anche con iPad e MacBook. Ora che ne abbiamo dimostrato l'efficacia, stiamo lavorando con i nostri partner per estenderla al resto dell'ecosistema, e presto arriveranno annunci molto interessanti".

Quick Share e AirDrop
Quick Share e AirDrop

Per ora non sono stati menzionati dispositivi specifici, ma in ogni caso la funzionalità non sarà più un'esclusiva dei Pixel. Ricordiamo che anche Nothing e Qualcomm stanno lavorando per introdurre novità simili. Quest'ultima, in particolare, ha lasciato intendere di voler abilitare il supporto AirDrop sui telefoni con processore Snapdragon.

Trasferimenti dei dati agevolati

Non è tutto, perché Kay ha dichiarato anche che Google sta cercando di rendere Android più semplice da utilizzare per gli utenti iPhone: "Lavoreremo anche per rendere semplice il trasferimento dei dati per chi decide di cambiare telefono, assicurandoci che possa portare con sé tutto ciò che aveva sul vecchio dispositivo".

Ricordiamo infatti che Google e Apple hanno confermato di star collaborando per rendere il trasferimento dei dati ancora più semplice e immediato.

