Google conferma: la compatibilità tra Quick Share e AirDrop arriverà anche su altri dispositivi

Lo scorso anno Google ha reso Quick Share di Android interoperabile con AirDrop di Apple , sorprendendo gli utenti. Tuttavia, questa funzione era inizialmente limitata ai soli Pixel 10, perché integrata in un modulo di sistema specifico. Google ha poi trasformato l'estensione di Quick Share in un'app completa, aggiornata tramite Play Store, aprendo così la strada alla compatibilità su altri smartphone Android. Ebbene, la conferma ufficiale è arrivata: la compatibilità con AirDrop verrà estesa a molti altri modelli nel 2026 .

Nuovi aggiornamenti a breve

I colleghi di Android Authority hanno partecipato a una conferenza stampa a Taipei. Eric Kay, vicepresidente dell'ingegneria di Android, ha confermato che l'interoperabilità di AirDrop verrà estesa a molti altri modelli nel corso dell'anno.

"L'anno scorso abbiamo annunciato la compatibilità con AirDrop. Nel 2026 la estenderemo a molti altri dispositivi", ha detto. "Abbiamo dedicato tempo ed energie per assicurarci di creare una soluzione compatibile non solo con l'iPhone, ma anche con iPad e MacBook. Ora che ne abbiamo dimostrato l'efficacia, stiamo lavorando con i nostri partner per estenderla al resto dell'ecosistema, e presto arriveranno annunci molto interessanti".

Quick Share e AirDrop

Per ora non sono stati menzionati dispositivi specifici, ma in ogni caso la funzionalità non sarà più un'esclusiva dei Pixel. Ricordiamo che anche Nothing e Qualcomm stanno lavorando per introdurre novità simili. Quest'ultima, in particolare, ha lasciato intendere di voler abilitare il supporto AirDrop sui telefoni con processore Snapdragon.