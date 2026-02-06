Hollow Knight come gira ora su Nintendo Switch 2? Un video confronto fa chiarezza

Durante il Nintendo Direct dedicato alle terze parti, Team Cherry ha annunciato e pubblicato immediatamente la Nintendo Switch 2 Edition del gioco, gratuita per chi possiede l'originale. Le differenze sono evidenti e il video qui sotto le mette bene in risalto.

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto tra la versione Nintendo Switch del primo Hollow Knight e la nuova edizione nativa per Switch 2 .

Fino a 120 fps sia in modalità docked che portatile

Le migliorie ricalcano quanto già visto con Silksong. Su Switch 2, offre due modalità grafiche in dock, una in 4K a 60 fps e una in 1080p a 120 fps, a patto di utilizzare un display con refresh rate adeguato. In portatile è disponibile un unico preset a 1080p e 120 fps.

Si tratta di un salto notevole rispetto alla prima Switch, dove il gioco si fermava a 1080p e 60 fps in dock e scendeva a 720p in portatile. Il framerate resta stabile in ogni modalità, con solo qualche lieve calo nella configurazione a 120Hz, difficilmente percepibile durante il gioco.

Hollow Knight ha ricevuto un aggiornamento gratuito anche su PS5 e Xbox Series X|S, mentre su PC sono state introdotte ulteriori migliorie, tra cui il supporto ai formati ultrawide 21:9 e 16:10.