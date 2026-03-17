Una immagine di Pokémon Vento e Onda mostrerebbe la versione beta e un amato Pokémon

Pokémon Vento e Onda sono ancora lontani, visto che per ora la pubblicazione è prevista per un generico 2027. Abbiamo avuto modo di vedere un primo trailer, denso di creature, ambienti e dettagli interessanti, ma ovviamente i fan hanno fame di novità e conferme.
Un nuovo dettaglio arriva ora da un leak, che mostrerebbe una versione beta di Pokémon Vento e Onda tramite uno screenshot.
L'immagine leak di Pokémon Vento e Onda
Come potete vedere qui sotto, Centro LEAKS ha condiviso una immagine che mostra un Blastoise - ovvero la Fase 2 di Squirtle - che nuota a sopra l'acqua in prossimità di una spiaggia. Il formato dell'immagine rende difficile vedere l'ambiente, ma sullo sfondo vediamo delle palme.
L'immagine non ci dice molto. Potrebbe "confermare" che Blastoise e tutta la sua linea evolutiva saranno presenti nel videogioco, ma non crediamo sia da dare per scontato. È possibile che i piani siano cambiati o che semplicemente questa immagine - che proverrebbe da una versione beta vecchia di almeno 2 anni - sia stata realizzata con un modello pronto "a caso", senza l'intenzione di inserire davvero Blastoise nel gioco.
Centro LEAKS afferma inoltre che questa immagine non è in alcun modo rappresentativa della qualità grafica del gioco visto che proviene da una versione che ancora mirava a una pubblicazione su Nintendo Switch, oltre che su Nintendo Switch 2.
Ovviamente, si tratta solo di un leak: se volete sapere tutti i dettagli ufficiali sui due videogiochi, potete fare affidamento sul nostro approfondimento su Pokémon Onda e Pokémon Vento, con tutto quello che sappiamo dopo il Presents.