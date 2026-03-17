Una immagine di Pokémon Vento e Onda mostrerebbe la versione beta e un amato Pokémon

Pokémon Vento e Onda sono ancora lontani, visto che per ora la pubblicazione è prevista per un generico 2027. Abbiamo avuto modo di vedere un primo trailer, denso di creature, ambienti e dettagli interessanti, ma ovviamente i fan hanno fame di novità e conferme.

Un nuovo dettaglio arriva ora da un leak, che mostrerebbe una versione beta di Pokémon Vento e Onda tramite uno screenshot.