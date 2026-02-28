Pokémon Onda e Pokémon Vento, tutto quello che sappiamo dopo il Presents

Nintendo e The Pokémon Company hanno svelato ufficialmente la Generazione 10 di Pokémon con un trailer breve, ma intrigante: ecco cosa abbiamo scoperto.

Anticipata dai monumentali leak di qualche tempo fa, la Generazione 10 di Pokémon è diventata ufficialmente realtà alla fine di un Pokémon Presents tutto sommato sottotono per un traguardo del calibro di un trentennale e dal quale forse ci aspettavamo noi un po' di più: nuovi spin-off, magari un remake di qualche Pokémon Mystery Dungeon, un nuovo Pokkén o e qualche annuncio multimediale come un anime o un lungometraggio. Nel caso, qui potete trovare tutto quello che è stato annunciato ieri. Dopo il mese di uscita di Pokémon Champions e un approfondimento su Pokémon Pokopia, la diretta del Pokémon Day si è conclusa col primo trailer di Pokémon Onda e Pokémon Vento, l'attesa nuova generazione dei mostri tascabili di Game Freak. In realtà, abbiamo davvero pochissime informazioni concrete sul nuovo JRPG di decima generazione e possiamo fare solo alcune congetture, ma cominciamo dal principio, dall'inizio, dagli starter.

Turisti o allenatori? I tre nuovi starter, cioè i pokémon tra cui dovremo sceglierne uno con cui cominciare l'avventura, appartengono come sempre ai tipi Fuoco, Erba e Acqua, una tradizione che sembra inviolabile: Browt è il pokémon di tipo Erba che sembra uscito da Angry Birds, con le sopracciglia enormi (brow, appunto) e il corpo tozzo; Gecqua, come il nome suggerisce, è il pokémon di tipo Acqua che somiglia a un geco azzurro con tanto di macchia a goccia sulla fronte. Sono tutti pucciosi, per carità, ma Pombon, il pokémon canino di tipo Fuoco, è proprio un'altra categoria: pur essendo banalotto - è proprio un cane! - strilla "merchandising" da qualunque parte lo si guardi e probabilmente è destinato a dominare gli scaffali dei peluche nei Pokémon Center. Se ne parlerà nel 2027, però, perché Pokémon Vento e Onda uscirà solo nel corso del prossimo anno: sarà una lunga attesa e questo annuncio può sembrare prematuro visti i ritmi cui Game Freak ci ha abituato in passato, ma erano proprio quei ritmi sostenuti a causare non pochi problemi e molti fan hanno probabilmente accettato di buon cuore questo compromesso: i risultati dello sviluppo più rilassato sembrerebbero già evidenti, anche se ormai abbiamo imparato a prendere questi trailer - che sono più che altro teaser - per le pinze. A guardarsi, infatti, Pokémon Vento e Onda sembrerebbe un passo avanti risoluto rispetto a Scarlatto e Violetto o anche al più recente Leggende Pokémon: Z-A, sebbene si parli dello stesso motore grafico ormai vetusto che, comunque, gira meglio su Switch 2 rispetto alla console precedente.