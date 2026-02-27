4

Il mese di uscita di Pokémon Champions su Switch è stato svelato, il mobile dovrà attendere

The Pokémon Company ha presentato un nuovo trailer dedicato a Pokémon Champions, il nuovo gioco competitivo della serie di Game Freak. Vediamo cosa è stato indicato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/02/2026
Dei Pokémon in Pokémon Champions
Pokémon Champions
Pokémon Champions
News Video Immagini

Durante il Pokémon Presents, The Pokémon Company ha presentato al mondo un nuovo trailer di Pokémon Champions, il gioco competitivo dedicato alla saga di Game Freak. La parte più importante è che è stato svelato il periodo di uscita, ovvero aprile 2026, ma unicamente in versione Nintendo Switch.

Pokémon Champions arriverà anche su mobile ma solo nel corso del 2026, in un periodo non meglio precisato.

Il trailer di Pokémon Champions

Ricordiamo che in Pokémon Champions avremo modo di affrontare lotte online con molti Pokémon, con una struttura classica da gioco di ruolo, usando tutte le abilità e le mosse dei Pokémon. Sarà un gioco cross-play tra Nintendo Switch e i dispositivi mobile.

Le modalità presenti sono Lotte Competitive e Lotte Amichevoli. La prima chiaramente ci metterà in una classifica, mentre la seconda ci permetterà di lottare senza troppo stress in caso di potenziale sconfitta. Inoltre, ci sarà la possibilità di giocare solo con amici e familiari tramite la funzione Lotte Private.

Annunciato Wonderful Neoran Valley, il Pokémon-like di Cydonia: sta registrando cifre folli su Kickstarter Annunciato Wonderful Neoran Valley, il Pokémon-like di Cydonia: sta registrando cifre folli su Kickstarter

Vi segnaliamo infine LEGO Pokémon: i set di Pikachu, Eevee e starter di Kanto sono disponibili da oggi, ecco dove acquistarli.

#Pokémon
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il mese di uscita di Pokémon Champions su Switch è stato svelato, il mobile dovrà attendere