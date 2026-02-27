Il mese di uscita di Pokémon Champions su Switch è stato svelato, il mobile dovrà attendere

Durante il Pokémon Presents, The Pokémon Company ha presentato al mondo un nuovo trailer di Pokémon Champions , il gioco competitivo dedicato alla saga di Game Freak. La parte più importante è che è stato svelato il periodo di uscita, ovvero aprile 2026, ma unicamente in versione Nintendo Switch .

Il trailer di Pokémon Champions

Ricordiamo che in Pokémon Champions avremo modo di affrontare lotte online con molti Pokémon, con una struttura classica da gioco di ruolo, usando tutte le abilità e le mosse dei Pokémon. Sarà un gioco cross-play tra Nintendo Switch e i dispositivi mobile.

Le modalità presenti sono Lotte Competitive e Lotte Amichevoli. La prima chiaramente ci metterà in una classifica, mentre la seconda ci permetterà di lottare senza troppo stress in caso di potenziale sconfitta. Inoltre, ci sarà la possibilità di giocare solo con amici e familiari tramite la funzione Lotte Private.

