Pokémon Champions al lancio permetterà di usare solo una selezione limitata di Pokémon

Per chi se lo fosse perso, Pokémon Champions è stato uno degli annunci più interessanti del Pokémon Presents andato in onda ieri per festeggiare il ventinovesimo anniversario del franchise (ecco il nostro riassunto con tutte le novità più interessanti ). Si tratta di un titolo per mobile e Switch interamente incentrato sulle battaglie tra allenatori online, ricordando per certi versi una sorta di evoluzione di Pokémon Stadium. Nel titolo sarà possibile utilizzare le creature apparse negli altri giochi, con la possibilità di collegarsi a Pokémon HOME per trasferire quelli catturati in precedenza .

Il comunicato di The Pokémon Company

Purtroppo, come accennato in apertura, non sarà possibile utilizzare in Pokémon Champions ogni singolo Pokémon della serie, almeno non al lancio. Il comunicato stampa ufficiale infatti recita: "All'uscita del gioco, sarà possibile utilizzare solo determinati Pokémon in Pokémon Champions (non tutti i Pokémon disponibili in Pokémon HOME appariranno in Pokémon Champions). I Pokémon che appariranno in Pokémon Champions sono gli unici che potranno essere trasferiti in questo gioco da Pokémon HOME."

Pokémon Champions giocato su uno smartphone

Al momento non è stata comunicata una lista con tutti i Pokémon presenti nel titolo al lancio, che tra l'altro al momento non ha neanche una data di uscita ufficiale scolpita nella pietra. Tuttavia, The Pokémon Company ha promesso che svelerà ulteriori dettagli nei prossimi mesi, dunque non dovremo attendere a lungo per saperne di più.