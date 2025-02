Pokémon Presents 2025: tutte i giochi e le novità sui mostri tascabili

Se non siete riusciti a seguire la diretta o se volete recuperare tutte le informazioni distribuite, abbiamo raccolto tutti i giochi e le novità del Pokémon Presents 2025 in un unico posto.

Puntuale come il Natale, ecco arrivare il giorno del Pokémon Presents 2025. Che a ben vedere è un po' come il giorno di Natale per gli amanti dei mostri tascabili di Game Freak e Nintendo, ovvero quel momento nell'anno dove lo sviluppatore Giapponese svela tutte le novità riguardanti questo amatissimo mondo.

Nel caso in cui voleste recuperare la diretta, eccola qui di seguito nella sua versione integrale, sottotitolata in italiano.

Anche Pokèmon Scarlatto e Violetto ricevono degli aggiornamenti per il Pokémon Day. Con codici SBOOKCOVER e VBOOKCOVER si potranno sbloccare due nuove cover per Rotom, così come nuovi eventi di massa come Raid Teracristal e Pokémon Emblema della Forza Assoluta saranno disponibili.

Mega Lucario ex e Mega Gardevoir EX con la loro megaevoluzione arriveranno nel corso dell'anno nel classico GCC Pokémon.

Takato Utsunomiya, il direttore operativo di The Pokémon Company, prende le redini della diretta per presentare il resto delle novità: si inizia con Pokémon GO con nuovi eventi globali per il primo di marzo, con nuovi mostri, nuovi codici e nuove avventure. L'1 e il 2 marzo si andrà ad Unima e sarà possibile combattere con Kyurem Nero e Kyurem Bianco, oltre che catturare Victini e Meloetta cromatici (Victini solo col biglietto Tour Deluxe, Meloetta con una ricerca sul campo).

Si parte con l'immancabile Pikachu e in seguito comprare Tsunekazu Ishihara , il presidente e uomo-immagine di The Pokémon Company, che ricorda come mai il Pokémon Day si festeggia oggi 27 febbraio: è un modo per celebrare il lancio di Pokémon Rosso e Verde in Giappone, esattamente 29 anni fa.

Pokémon Champions

Un video celebra la storia della serie, come gli scambi con gli amici, Pokkén e Pokémon Tournament e l'arrivo della serie su mobile, così come l'integrazione tra console e dispositivi iOS e Android. Il tutto per lanciare Pokémon Champions, un nuovo progetto che arriverà sia su Switch che su dispositivi Android e iOS. Il nuovo gioco sarà focalizzato sulle battaglie e sui combattimenti online, per una volta visti come dovrebbero essere, coi vari Pokémon che si fronteggiano e si combattono dal vivo in stadi colmi di persone.

Game Freak si occupa della gestione e coordinazione del progetto, mentre Pokemon Works svilupperà il gioco che ancora non ha una data di uscita, ma è "in sviluppo".

Pokémon Champions sarà compatibile con Pokémon Home per scambiare e condividere i mostri tascabili con gli altri prodotti della serie come Pokémon GO o Scarlatto e Violetto.

Pokémon Company International annuncia che Pokémon Champions sarà tradotto in spagnolo latino-americano, così come Leggende Pokémon Z-A.<