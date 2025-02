Da Half Life 2 a Dishonored: l’eredità immortale di Victor Antonov

Dove ha potuto dire molto di più la sua è stato su Kingpin: Life of Crime , un altro sparatutto in prima persona della Xatrix con un'ambientazione insolita: tecnologie e società moderne, ma con architetture e design in stile art déco anni '30. Antonov ha definito lo stile non solo artistico del gioco come quello di "Blade Runner ma con un tocco gangster" tant'è che la colonna sonora del gioco è dei Cypress Hill.

Il suo primo impatto con il mondo dei videogiochi è stato alla Xatrix Entertainment, poi diventata Gray Matter Studios, dove ha fatto da artista su Redneck Rampage (uno sparatutto nonsense) e il suo sequel, Redneck Rampage Rides Again, su Redneck Deer Huntin' e sul Mission Pack: The Reckoning di Quake II.

Nato in Bulgaria nel 1972, Antonov ha vissuto i suoi primi anni dietro la cortina di ferro, immerso nell'architettura brutalista tutta a base di cemento dell'era sovietica. A 15 anni, nel 1987, si è trasferito a Parigi (dove ha imparato il francese) e poi negli Stati Uniti dove si è laureato in design industriale. I suoi anni formativi sono stati fondamentali per quello che poi è diventato il suo stile.

Quella di Victor Antonov è stata una vita all'insegna dell'eclettismo. I suoi due capolavori sono l'iconica City 17 di Half-Life 2 e l'indimenticabile Dunwall del primo Dishonored, ma la sua vita lo ha portato a contribuire ai progetti più disparati, da Doom a Counter-Strike: Source passando per un cortometraggio animato in stile Sin City con Daniel Craig.

In un recente documentario sul 20° anniversario del gioco, l'artista ha descritto il suo metodo di lavoro per creare un'ambientazione insieme dell'Est Europa e aliena. "Fin dall'infanzia ho sempre fatto un po' di esplorazione urbana (urbex), mi piace sfondare la finestra di una fabbrica o di un edificio abbandonato o di una stazione ferroviaria per esplorarli. È uno dei miei hobby, o lo era. Cosa c'è sui tetti degli edifici? Cosa c'è nella cantina di un edificio abbandonato? E di una fabbrica? Abbiamo lavorato molto su questo aspetto".

Kingpin: Life of Crime è stato molto apprezzato dalla critica e dagli appassionati di sparatutto in prima persona, meno dal pubblico generalista perché è uscito, nel 1999, a pochi mesi dalla sparatoria della Columbine (un evento che ha scosso la società americana) ed è finito nel mirino di senatori e politici statunitensi che volevano attribuire ai videogiochi il ruolo di istigatori alla violenza giovanile. Il giorno in cui il gioco è arrivato sugli scaffali dei negozi è stato anche quello in cui la Xatrix ha chiuso i battenti. Antonov, però, non ha perso tempo e lo stesso anno ha trovato lavoro presso Valve Corporation .

L’arrivo in Arkane tra The Crossing e Dishonored

Nel 2005, Victor lascia gli Stati Uniti e Valve per tornare a Parigi dove fonda The Building Studios, una società di produzione e consulenza artistica per film e videogiochi. Il suo lavoro più importante di questo periodo è certamente il corto animato Renaissance che, fortemente ispirato dall'iconografia di Sin City, combina noir e cyberpunk e ha come protagonista (in motion capture) nientemeno che Daniel Craig.

Renaissance è stato un momento molto importante della carriera di Antonov

Tornato nell'ambiente francese, Antonov si è riavvicinato ai videogiochi già nel 2006, anno in cui accetta la Visual Direction degli Arkane Studios che, all'epoca, erano in fase di ideazione di due importanti progetti: Dishonored e The Crossing. Intervistato da Eurogamer all'epoca, Antonov ha detto: "Valve è un posto fantastico dove lavorare, ma a me interessano i progetti, non le aziende. Sono andato a Valve appositamente per lavorare ad Half-Life 2. Per lo stesso motivo ho collaborato con Arkane per fare The Crossing e Dishonored. Io metto il progetto al di sopra di tutto il resto".

The Crossing era uno sparatutto in prima persona che voleva fondere elementi per giocatore singolo e multiplayer. Subito dopo la sua cancellazione, però, tutte le risorse dello studio sono state spostate su Dishonored dove è stata la penna di Antonov a gettare le fondamenta del decadente universo vittoriano che ha conquistato così tanti giocatori.

Dai veicoli ai poteri di Corvo, dalle tute meccanizzate alle ringhiere di ferro battuto, l'identità visiva di Dishonored porta la firma di Victor Antonov

La rivoluzione industriale alternativa a base di olio di balena ha preso i toni del blu metallico, le strutture in ferro battuto slanciate e le linee a goccia dell'arte di inizio '900 grazie ad Antonov, che si è ispirato tanto a Londra quanto a Edimburgo per creare una città soffocante e insieme brulicante di opportunità da far sfruttare al giocatore.