È morto il grande Viktor Antonov, l'art director di Half-Life 2 e Dishonored

Un grande che se ne va

Laidlaw ha detto sui social media di non avere dettagli in merito al decesso del collega e amico, ma di provare una grande tristezza: "Brillante e originale. Rendeva tutto migliore."

La carriera di Antonov nel mondo videoludico va al di là dei due giochi citati. Nato in Bulgaria nel 1972, ma trasferitossi a Parigi all'età di 17 anni, ha firmato il suo primo videogioco nel 1997. Era lo strano sparatutto in prima persona Redneck Rampage di Xatrix Entertainment, cui lavorò alle mappe. Sempe con Xatrix lavorò a Redneck Deer Huntin', Quake II Mission Pack: The Reckoning, Redneck Rampage Rides Again e Kingpin: Life of Crime, in quest'ultimo nel ruolo di artista.

Da qui fece il salto in Valve, dove divenne direttore artistico di Half-Life 2, lanciando la sua carriera definitivamente. Per la casa di Newell lavorò anche a Counter-Strike: Source e Half-Life 2: Lost Coast. Quindi passò a lavorare per gli studi di Bethesda, prima come art director di Dishonored con Arkane, per cui fece un lavoro eccelso. La compagnia lo impiegò anche in Wolfenstein: The New Order, Fallout 4, Dishonored 2, DOOM (2016), Prey e The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim.