Monster Hunter Wilds vs Monster Hunter World: le principali differenze del nuovo gioco

Monster Hunter Wilds chiuderà febbraio in grande stile, o perlomeno è quello che supponiamo vista la grande eccitazione del pubblico mondiale e i nostri più recenti test. Il GDR d'azione per PC, PS5 e Xbox Series X|S potrà certamente contare su una fetta di appassionati storici ma anche di nuovi utenti che sono stati attirati sulla serie da Monster Hunter World. Non a caso questo capitolo è una evoluzione di World, il più grande successo nel franchise di Monster Hunter, ampliando quanto di buono già fatto in precedenza. Esattamente, però, quanto è diverso Wilds da World? Vediamo (in ordine casuale) le caratteristiche principali e più visibili che differenziano Monster Hunter World e Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds è un open world La novità più visibile è il fatto che Monster Hunter Wilds non avrà più una serie di mappe e un campo base separato. Il nuovo gioco è open world e permette dunque di esplorare tutto il territorio senza soluzione di continuità. Anche la struttura delle missioni è cambiata: invece di scegliere una quest e venire teletrasportati nella regione dedicata, ora possiamo avviare una missione e senza caricamenti iniziare a correre verso il nemico. Possiamo anche semplicemente attaccare un nemico e dare così il via alla caccia a esso dedicata. Inoltre, la mappa aperta permette di posizionare accampamenti in certe ambientazioni, da usare anche come punto di viaggio rapido.

Una nuova cavalcatura In Monster Hunter World sono disponibili alcune cavalcature - tramite l'espansione Iceborne - ma non sono immediatamente accessibili e permettono solo di impostare una destinazione e ci guidano fino a lì, senza poterle controllare manualmente. In Monster Hunter Wilds, invece, la cavalcatura è disponibile sin dall'inizio, dà grande libertà di movimento, permette anche di planare, di arrampicarsi ed è in grado di portarci verso un obiettivo automaticamente ma ci dà comunque la possibilità di riprendere le redini in qualsiasi momento, diventando utile anche nel mezzo della battaglia in modo simile a Rise. La cavalcatura di Monster Hunter Wilds

I Felyne parlano In Monster Hunter i Felyne sono compagni affidabili amati dai giocatori e pare proprio che lo saranno anche in Wilds, con la differenza che a questo giro sono in grado di parlare. In passato potevamo solo sentire dei miagolii. Non preoccupatevi però se preferite sentire i versi animali: potrete impostarli al posto della voce "umana". I Felyne cucinano anche

Il motore grafico è cambiato Al giocatore medio interesserà fino a un certo punto, ma è curioso sapere che il motore grafico di Monster Hunter Wilds non è lo stesso di World. Il vecchio gioco è sviluppato con MT Framework, mentre il nuovo capitolo è realizzato tramite RE Engine, lo stesso degli ultimi Resident Evil. Va detto che già Rise era sviluppato con RE Engine, ma trattandosi di un piccolo gioco con un livello di dettaglio non paragonabile a Wilds non lo si può considerare una conferma delle sue possibilità. Il logo del RE Engine

Potete raccogliere le trappole posizionate Le trappole e i barili esplosivi sono un ottimo strumento per fare grandi danni, soprattutto se si coglie il nemico nel mezzo di un pisolino (o lo si fa addormentare con le armi corrette). Il problema è che alle volte capita di posizionare un barile per sbaglio e in tal caso è necessario tornare all'accampamento per fare scorta. Be', in Monster Hunter Wilds non dovrete preoccuparvi troppo perché potete raccoglierle da terra. I barili esplosivi di Monster Hunter

La Modalità Precisione Monster Hunter Wilds aggiunge un tipo di mossa completamente nuova: la Modalità Precisione permette di mirare quando si para e attacca. È perfetta per fare danni precisi a certe parti del corpo e attivare anche un colpo speciale una volta che si è generata una ferita sul mostro. I colpi Precisione sono perlopiù spettacolari e infliggono tanti danni. In World (post Iceborne) era necessario usare il rampino artiglio per aggrapparsi al mostro, usare un colpo speciale e creare punti deboli da sfruttare per un certo periodo. La Modalità Precisione di Monster Hunter Wilds

Due armi sempre a disposizione Di norma in Monster Hunter si sceglie la propria arma, si va in missione e si affronta il tutto con quella. Era possibile usare l'accampamento per cambiare l'equipaggiamento, ma in Monster Hunter Wilds si avrà sempre con sé una seconda arma, precisamente nella sella della nostra cavalcatura. Potremo richiamare il nostro destriero e fare il cambio di arma anche nel mezzo della battaglia senza dover abbandonare i compagni. È perfetto anche per le cacce con più mostri che necessitano di lame ben diverse.

Il rampino è diverso Il rampino è presente anche in World, ma in Monster Hunter Wilds è cambiato. Non permette più di afferrare i mostri, ma può essere usato per raccogliere oggetti dalla distanza, per interagire con l'ambiente, ad esempio far crollare dei pezzi di roccia sui nemici, risultando uno strumento utilissimo sia in combattimento che durante l'esplorazione. Il rampino in Monster Hunter Wilds

Ci sono cacciatori alleati in Monster Hunter Wilds Non è una novità poiché è già presente in Monster Hunter Rise, ma in Wilds viene espansa: è possibile evocare un intero team di cacciatori non giocanti (PNG) per avere degli alleati, anche nel caso nel quale si giochi offline. Non è ovviamente la stessa cosa che giocare in cooperativa e dovremo vedere quanto efficaci possono essere nelle missioni più avanzate e complesse, ma perlomeno anche chi gioca da solo potrà avere un po' la sensazione di essere parte di una squadra. I personaggi di Monster Hunter Wilds

I corpi dei nemici non scompaiono per magia La potenza hardware della generazione attuale viene sfruttata anche per cambiare il modo in cui i corpi dei mostri scompaiono dopo l'eliminazione. Di norma il giocatore aveva un po' di tempo per ottenere le risorse, ma in breve il mostro diventava trasparente e spariva. Ora, invece, i nemici rimarranno sul punto dell'eliminazione e si decomporranno fino a quando non rimarranno solo le ossa e, poi, nemmeno quelle. Wilds vuole creare l'impressione di essere in un vero ecosistema vivo e anche la morte è parte del pacchetto. Uno dei molti mostri di Monster Hunter Wilds

Il tempo dinamico di Monster Hunter Wilds In Monster Hunter World vi erano diversi tipi di clima, anche a seconda della mappa, ma in Wilds il meteo sarà più dinamico e d'impatto. Una tempesta di fulmini o di sabbia può cambiare in un attimo l'ambientazione, rendendo più pericolosa la caccia. Inoltre, il clima cambia il tipo di creature in circolazione e permette anche di raccogliere risorse differenti. Aspettatevi tempeste di fulmini nel mezzo di una caccia in Monster Hunter Wilds

Esplorazione sottomarina No, non potrete combattere sott'acqua, ma sarà possibile esplorare e raccogliere ingredienti. In Monster Hunter World le sezioni acquatiche erano solo necessarie per spostarsi da una zona all'altra ma questa volta avremo più libertà di movimento durante il nuoto. Le zone d'acqua permetteranno come sempre anche di pescare

Le armature sono unisex È possibile ora vestire il proprio personaggio indipendentemente dal genere. In questo modo la personalizzazione grafica sarà ancora più grande. Si tratta di una novità che i giocatori hanno apprezzato e che dimostra un certo livello di apertura mentale da parte del team di Capcom. Gli abiti sono unisex, come quello della prenotazione