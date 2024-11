Tár, ideologia woke e Monster Hunter

È mirabolante che Field riesca a porre Blanchett costantemente al centro della scena senza scadere in inquadrature morbose o sciatte. L'australiana recita in modo sublime, con gli occhi e la bocca, col corpo, con le movenze, con le dita, con ogni muscolo abbia in viso, per descriverci un personaggio articolato, disturbante e disturbato, l'austera Lydia Tár : una rinomata direttrice d'orchestra (la prima a capo della Filarmonica di Berlino), lesbica e vegetariana, sposata con Sharon (primo violino), nelle settimane in cui progetta la registrazione della quinta sinfonia di Mahler, presenta il suo libro autobiografico, e - soprattutto - diviene oggetto di pubblico ludibrio, tutt'altro che senza colpe, sui social network.

Tár è un film d'estrema eleganza, ambizione e ricercatezza, un film modellato, pensato e cucito attorno al talento di Cate Blanchett . L'australiana non è stata semplicemente scelta come protagonista: Tár è un vestito d'autore tessuto per lei, che ha ripagato Todd Field con un'interpretazione adamantina, che le è valsa il premio di miglior attrice ai BAFTA, al Golden Globe, a Venezia, ai London Critics Circle Film, nonché una candidatura agli Oscar (e con questo, lo prometto, niente più elenchi di riconoscimenti).

Tár, anagramma di "art", è un acclamato film del 2022. È stato diretto dall'altrettanto celebrato Todd Field, classe 1964: regista che ha raggiunto questo status girando soltanto tre film durante la sua carriera. Oltre Tár, In the Bedroom (2001) e Little Children (2006).

L'arte sopra tutto

Tár è un'opera dal ritmo lento e solenne, dalle inquadrature dinamiche ma rigorose. Senza enunciare gli snodi fondamentali del film, è importante evidenziare come Lydia possa leggersi come personificazione dell'arte occidentale, un'epitome senziente di Belle Arti e Alta cultura.

Una straordinaria Cate Blanchett interpreta Lydia Tár

Con lei vive e sopravvive la solenne storia della nostra estetica, la sua grandezza e il suo orgoglio, perfino il malcelato senso di superiorità rispetto ad altre forme espressive meno regolamentate, studiate e ricercate. Lydia è, e desidera essere, l'ultimo tassello di un selciato che inizia da Omero, passa per Leonardo e Mozart, e finisce, con lei e attraverso di lei, nella contemporaneità. Vuole che sentiate l'odore di Beethoven nell'anidride carbonica che emette dalle narici, e che ne siate affascinati e intimoriti.

Poco dopo l'incipit del film, all'apogeo della sua carriera, Lydia tiene una lezione alla Juilliard (un prestigioso conservatorio privato a New York), in cui ha una conflittuale discussione con Max, uno degli studenti partecipanti. È una delle scene più importanti del film, sia dal punto di vista simbolico che intradiegetico. Max, con la gamba che vibra su e giù, in modo maniacale e nervoso, quasi fosse l'ala di un colibrì, ammette che Bach non gli interessa. E non gli interessa perché, essendo lui bipoc (nero e/o indigeno e/o di colore) e pangender (potenzialmente appartenente a qualsiasi genere, una posizione ascrivibile comunque al non binarismo), non trova stimoli in alcun compositore bianco, etero e cisgender (e, secondo lui, misogino). Come Bach.

Tár illustra il suo punto di vista, qui in modo pacato

Tàr non la prende benissimo: fa il possibile per imporre la propria visione, esagera verbalmente trattando Max come un inetto - che lo sia o meno è ininfluente - e tentando di mostrargli che, volesse un giorno attraversare i dorati cancelli delle Belle Arti, non potrà dire, ma sopratutto pensare, ciò che sta dicendo e pensando. Perché Tár non sta negando che Bach sia misogino e bianco ed eterosessuale; sta sostenendo che è del tutto irrilevante. Contano soltanto i suoi risultati eccelsi, i suoi capolavori, la sua musica. L'Arte viene prima di tutto: per lei, per l'Accademia, e per chiunque voglia farne parte.

Mentre esterna i suoi pensieri, esibendo tutto il suo potere, erigendosi su quel piedistallo che si è guadagnata, permettendosi perfino di bloccare - stizzita - la tremolante gamba di Max, Tàr viene filmata dagli altri studenti.