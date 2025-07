Confronto tra i TV top di gamma OLED: ecco qual è il televisore migliore del 2025 secondo Value Electronics

L'evento TV Shootout organizzato da Value Electronics, storico rivenditore newyorkese specializzato in audio e video, ha incoronato il Sony Bravia 8 II OLED come miglior televisore dell'anno. La competizione, divenuta un appuntamento di riferimento per appassionati e professionisti, mette a confronto i modelli di punta dei principali marchi in condizioni di valutazione identiche. Nel confronto diretto, il Bravia 8 II OLED di Sony ha superato concorrenti di rilievo come il Samsung S95F, il Panasonic Z95B e l'LG G5. La valutazione si è basata su due categorie principali, Standard Dynamic Range (SDR) e High Dynamic Range (HDR), analizzando diversi attributi legati alla qualità visiva. Pur avendo ottenuto i punteggi più alti in due delle quattro voci dedicate all'HDR, il Panasonic Z95B non è riuscito a mantenere il primato nella media complessiva.