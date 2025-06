TV OLED: meglio WOLED o QD-OLED? Quali sono le differenze e i vantaggi delle due tecnologie

La tecnologia OLED (Organic Light Emitting Diode) ha rivoluzionato il mondo dei display, offrendo neri perfetti, contrasto elevato e colori vividi. Ma gli OLED di oggi sono diversi da quelli di 10 o 15 anni fa, ed esistono diverse varianti e produttori che competono per offrire la migliore esperienza visiva. In questo articolo, esploreremo le due principali tecnologie OLED, ovvero WOLED e QD-OLED, per capire come funzionano e quali sono i pro e i contro dei pannelli prodotti dalle varie aziende che operano sul mercato.

WOLED (White OLED) Di che cos'è l'OLED e come funzionano i pannelli con questa tecnologia abbiamo già parlato in un articolo dedicato, dove ci eravamo fermati proprio parlando dalla competizione tra diverse tecnologie OLED, in particolare WOLED (OLED bianco) e QD-OLED (OLED a Quantum Dot). La tecnologia WOLED, sviluppata da LG Display, è stata la prima a raggiungere il mercato consumer e rimane ancora oggi ampiamente utilizzata. In un pannello WOLED, ogni pixel è composto da quattro subpixel: rosso, verde, blu e bianco. La luce bianca emessa dai subpixel organici viene poi filtrata per ottenere i colori desiderati. Infografica sull'evoluzione della tecnologia WOLED LG Display è il principale produttore di pannelli WOLED, fornendoli a diverse aziende, tra cui LG Electronics, Sony, Philips e Panasonic. Nel corso degli anni, LG Display ha migliorato la sua tecnologia WOLED, arrivando oggi a pannelli di quarta generazione che offrono una maggiore luminosità e una migliore efficienza energetica.

QD-OLED (Quantum Dot OLED) La tecnologia QD-OLED, sviluppata da Samsung Display, combina invece i vantaggi dell'OLED con quelli dei Quantum Dot. Il display è composto da uno strato TFT, che è un circuito elettronico che controlla lo strato emettitore di luce, una sorgente luminosa che emette luce e uno strato emettitore di luce QD che converte la luce blu emessa dai subpixel organici in luce rossa e verde, ottenendo colori più brillanti e saturi. Gli strati principali del QD-OLED Samsung Display è il principale produttore di pannelli QD-OLED, utilizzati da Samsung Electronics, Sony e altre aziende. Attualmente, siamo alla seconda generazione di QD-OLED, che offre una maggiore luminosità e una migliore gestione dei colori rispetto alla prima generazione.

Forma dei sub-pixel Lo abbiamo citato incidentalmente, ma un aspetto importante da considerare nella scelta di uno schermo OLED è la forma dei sub-pixel. Nei pannelli WOLED, LG Display utilizza una disposizione con sub-pixel di forma diversa (rosso e blu rettangolari, verde ellittico). Questa configurazione può influenzare la nitidezza delle immagini, in particolare con testo piccolo o elementi grafici sottili, e può causare un effetto "mosquito noise" o "screen door effect", che solitamente chiamiamo fringing. I pannelli QD-OLED, invece, utilizzano generalmente sub-pixel di forma triangolare, che possono contribuire a una maggiore nitidezza e uniformità dell'immagine. La struttura dei sub-pixel di LG G3 OLED, a sinistra, a confronto con la struttura dei sub-pixel di Samsung S95C OLED Speriamo che questa disamina finora vi sia stata utile e se avete altri dubbi non esitate a fare le vostre domande nei commenti qua sotto.

OLED vs LCD: pro e contro Per quanto riguarda quale sia la tecnologia migliore, di base WOLED e QD-OLED condividono molti dei vantaggi e degli svantaggi dei pannelli OLED rispetto agli LCD tradizionali. In particolare, i pro sono: neri perfetti : la capacità di spegnere completamente i pixel garantisce neri assoluti e un contrasto elevatissimo;

ampio angolo di visione : le immagini rimangono nitide e i colori brillanti anche guardando lo schermo da angolazioni laterali;

: le immagini rimangono nitide e i colori brillanti anche guardando lo schermo da angolazioni laterali; input lag molto basso, una caratteristica ideale per gli schermi da gaming. La struttura di un LCD tradizionale a confronto con un QD-OLED Gli svantaggi più comuni invece sono: luminosità inferiore: rispetto ai LED, i pannelli OLED tendono ad avere una luminosità massima inferiore;

rischio di burn-in , ovvero la persistenza di un'immagine fantasma sullo schermo dopo che è stata visualizzata per un lungo periodo: questo fenomeno si verifica perché i pixel OLED hanno una durata di vita limitata e, se un'immagine statica viene visualizzata per troppo tempo, i pixel corrispondenti possono "bruciarsi" e rimanere permanentemente accesi;

fringing , ovvero un alone colorato o una frangia sui bordi di oggetti ad alto contrasto, come testo nero su sfondo bianco: è dovuto alla particolare disposizione dei subpixel e alla loro forma, come abbiamo spiegato poco sopra;

, ovvero un alone colorato o una frangia sui bordi di oggetti ad alto contrasto, come testo nero su sfondo bianco: è dovuto alla particolare disposizione dei subpixel e alla loro forma, come abbiamo spiegato poco sopra; flickering VRR, soprattutto con contenuti a basso frame rate o in scene scure. Ad oggi, in attesa che i MicroLED diventino un prodotto di massa, un pannello OLED è mediamente migliore di un pannello LCD, ma se non utilizzato con cura rischia di essere soggetto a fenomeni di burn-in entro pochi anni. Il prezzo per pollice superiore è quindi giustificato, ma un ottimo MiniLED potrebbe comunque fare al caso vostro se volete un TV di grandi o grandissime dimensioni.