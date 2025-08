Spotify aumenta i prezzi dell'abbonamento Premium: rincari in arrivo in Europa e altre regioni

Spotify ha annunciato un aumento dei prezzi per gli abbonamenti Premium in diverse aree al di fuori degli Stati Uniti, tra cui Europa, Sud Asia, Medio Oriente, Africa, America Latina e Asia-Pacifico. La comunicazione ai clienti interessati avverrà tramite email nel corso del prossimo mese, con rincari che, in alcuni casi, si traducono in un aumento di 1 euro al mese, passando ad esempio da 10,99€ a 11,99€.

Sebbene Spotify non abbia specificato pubblicamente tutti i Paesi coinvolti, controlli effettuati su versioni archiviate dei siti locali indicano che l'aumento è già visibile per i nuovi abbonati in Spagna, Italia e Portogallo. Altri Paesi europei, come Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, che avevano già subito aumenti nei mesi scorsi, sembrano per ora esclusi da ulteriori rincari.