Non è stato un successo ma a questo prezzo va data una possibilità a Skull and Bones, praticamente minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che potrebbe rendere un gioco non di grande successo un'ottima occasione: a queste cifre, ad 11,60€ grazie allo sconto attivo sulla piattaforma del 18%, a Skull and Bones andrebbe assolutamente data un'opportunità. Si tratta, praticamente, del suo minimo storico, la cui cifra ufficiale è fissata a qualche centesimo in men rispetto ad ora. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Come detto in apertura, Skull and Bones, nonostante fosse molto atteso e, probabilmente, complice anche uno sviluppo travagliato non è stato un grande successo ma a queste cifre potrebbe rappresentare una reale occasione. Inoltre, ad essere in vendita è la Limited Edition per PS5!