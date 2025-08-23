Black Myth: Wukong è stato abbandonato per lavorare a Zhong Kui? Il CEO dà risposte contrastanti

Quello che i fan si sono chiesti è: significa forse che non arriveranno più contenuti per Black Myth: Wukong, persino dopo l'enorme successo che ha ottenuto? La risposta è arrivata da Game Science.

Le parole del CEO di Game Science su Black Myth: Wukong

Secondo quanto detto dal team di sviluppo, il viaggio di Black Myth: Wukong non è terminato, ma per il momento Game Science preferisce focalizzarsi sul nuovo capitolo, Zhong Kui.

Sul social media cinese Weibo, il CEO di Game Science Feng Ji ha condiviso un lungo messaggio spiegando per quale motivo il team ha preferito optare per un nuovo titolo invece che lavorare a un DLC di Wukong, che era già stato menzionato da Ji stesso in precedenza.

Pare però che l'idea di lavorare a un DLC fosse sconfortante per Ji: pur sapendo che ci sono molti fan di Wukong e che in tanti apprezzerebbero un nuovo contenuto dedicato a tale capitolo, non gli pareva la scelta migliore. Il co-fondatore Yang Qi gli ha quindi chiesto se volesse fare qualcosa di completamente nuovo e all'idea Ji ha realizzato di essersi sentito "sollevato" e "deliziato"; per questo motivo ha convinto il team a occuparsi di un nuovo gioco invece che un DLC.

Non è però chiaro cosa significa per Wukong: Ji afferma che il viaggio dello scimmiotto continuerà, ma che al momento non è interessato a lavorare su un nuovo contenuto. Ji afferma che Sun Wukong tornerà "quando arriverà il momento, in una forma più completa e solida". L'impressione quindi è che ci vorrà del tempo per vedere nuovi contenuti e che magari assumeranno la forma di un seguito.

Vi segnaliamo infine che Black Myth Wukong ha "salvato molti negozi" dal fallimento grazie alla versione fisica.