Assassin's Creed Mirage svela una nuova espansione gratuita

Assassin's Creed Mirage riceverà quest'anno una nuova espansione gratuita: vediamo tutti i dettagli che sono stati confermati dal team di sviluppo su questo contenuto previsto per quest'anno.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/08/2025
Basim, il protagonista di Assassin's Creed Mirage
Assassin's Creed Mirage
Assassin's Creed Mirage
I leak lo avevano anticipato in più occasioni e ora è arrivata la conferma ufficiale: Assassin's Creed Mirage - il gioco d'azione e avventura di Ubisoft ambientato nella Baghdad del IX secolo - riceverà una nuova espansione e sarà completamente gratuita. L'annuncio è avvenuto all'Esports World Cup.

Vediamo cosa è stata confermato dal team di sviluppo.

I dettagli sul nuovo contenuto per Assassin's Creed Mirage

Tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale di Assassin's Creed ha condiviso una immagine - che supponiamo rappresenti il nuovo contenuto - e ha condiviso un semplice ma chiaro messaggio: "Giocatori di Assassin's Creed Mirage, abbiamo una sorpresa in arrivo per voi più avanti nell'anno!".

Continua: "Un nuovo capitolo della storia e nuove missioni ambientate ad Al-'Ula nel nono secolo"; viene poi spiegato che possiamo aspettarci "miglioramenti del gameplay per il gioco base e anche una nuova ambientazione" e che tutto quanto sarà gratuito per tutti i possessori del gioco. Per ora non ci sono altre informazioni, ma Ubisoft dice che riceveremo nuovi dettagli tra non troppo.

Al-'Ula è una città dell'Arabia Saudita nella provincia Medina ed è stata fondata nel VI secondo a.C. ed era importante perché si trovava sulla "Strada dell'Incenso" dove passavano i commercianti di spezie, seta e altri articoli di pregio che venivano spostate dal Nord Africa al Medio Oriente e fino all'India. La città antica è sopravvissuta fino al XX secolo. Nel 2018, l'Arabia Saudita ha iniziato un progetto per trasformare Al-'Ula in una meta per i turisti e attualmente sono disponibili hotel di lusso, camping e varie esperienze nella zona.

Questa espansione era emerse in precedenza tramite un report giornalistico nel quale veniva spiegato che è stata finanziata da Savvy Games Group, un conglomerato gestito dal Fondo di investimento pubblico (PIF) del governo dell'Arabia Saudita. L'impressione è che l'ambientazione sia stata scelta per promuovere la moderna Al-'Ula, ma ovviamente non possiamo affermarlo con certezza.

