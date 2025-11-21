Assassin's Creed Mirage ha totalizzato un numero enorme di giocatori con Valley of Memory

A contribuire agli straordinari numeri del gioco sono state certamente le promozioni che la casa francese ha effettuato nel corso del tempo, l'ultima proprio in queste ore in occasione del Black Friday , che hanno reso difficile non approfittare di un pacchetto così ricco a un prezzo così basso.

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Mirage ha raggiunto quota 10 milioni di giocatori in concomitanza con il lancio dell'espansione gratuita Valley of Memory , avvenuto nella giornata di martedì.

Un supporto tardivo e inedito

È dallo scorso gennaio che si parla dell'espansione gratuita di Assassin's Creed Mirage, che come sappiamo è stata voluta e finanziata dall'Arabia Saudita anche e soprattutto al fine di promuovere i territori presenti nell'avventura.

Ad ogni modo, pare che l'operazione sia stata accolta molto bene dagli utenti, che possono approfittare di una campagna inedita a costo zero e vestire nuovamente i panni di Basim, in attesa che Ubisoft sfrutti finalmente il personaggio nelle storyline del "presente" di Assassin's Creed.