Call of Duty: Black Ops 7 è primo nella classifica europea, ma ha venduto meno di Battlefield 6

È stata pubblicata la classifica europea relativa alla scorsa settimana, che vede Call of Duty: Black Ops 7 in prima posizione ma con numeri sostanzialmente inferiori rispetto al lancio di Battlefield 6.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/11/2025
Milo Ventimiglia nella campagna di Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 è primo nella classifica europea relativa alla scorsa settimana, ma a quanto pare ha venduto meno di Battlefield 6 al lancio: parliamo di numeri inferiori del 63% rispetto a ciò che lo sparatutto prodotto da Electronic Arts è riuscito a totalizzare al debutto in Europa.

  1. Call of Duty: Black Ops 7 (Activision)
  2. Anno 117: Pax Romana (Ubisoft)
  3. EA Sports FC 26 (EA)
  4. Battlefield 6 (EA)
  5. Leggende Pokémon: Z-A (Nintendo)
  6. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
  7. Hogwarts Legacy (Warner Bros.)
  8. Ghost of Yotei (Sony)
  9. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
  10. Kingdom Come: Deliverance 2 (Deep Silver)

Non è tutto: come già visto nel Regno Unito, anche a livello europeo l'ultimo capitolo della serie Activision ha fatto segnare vendite più basse di quelle di Call of Duty: Black Ops 6, in questo caso con una differenza di oltre il 50% che sembra confermare il momento difficile per un franchise che non ha mai avuto problemi a imporsi sul mercato.

Certo, c'è il fattore Game Pass a pesare inevitabilmente sull'affidabilità di queste metriche nell'individuare un chiaro vincitore: è evidente che tantissimi utenti hanno scaricato Black Ops 7 grazie all'abbonamento, senza doverlo acquistare, ma tale aspetto non incide ovviamente nelle classifiche.

Molti sono passati a Battlefield 6?

Secondo le stime di Ampere Analysis, oltre il 25% dei giocatori di Call of Duty attivi a settembre ha acquistato Battlefield 6 nel mese successivo, contribuendo a rendere il titolo di Electronic Arts lo sparatutto più venduto dell'anno e determinando un significativo spostamento dell'attenzione.

Ad ogni modo, Black Ops 7 è primo anche nella classifica per incassi, che sembra identica a quella relativa alle unità vendute, con Anno 117: Pax Romana in seconda posizione ed EA Sports FC 26 a completare il podio, seguito da Battlefield 6 e da Leggende Pokémon: Z-A.

