Call of Duty: Black Ops 7 è primo nella classifica europea, ma ha venduto meno di Battlefield 6

Call of Duty: Black Ops 7 è primo nella classifica europea relativa alla scorsa settimana, ma a quanto pare ha venduto meno di Battlefield 6 al lancio: parliamo di numeri inferiori del 63% rispetto a ciò che lo sparatutto prodotto da Electronic Arts è riuscito a totalizzare al debutto in Europa.

Call of Duty: Black Ops 7 (Activision) Anno 117: Pax Romana (Ubisoft) EA Sports FC 26 (EA) Battlefield 6 (EA) Leggende Pokémon: Z-A (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros.) Ghost of Yotei (Sony) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Kingdom Come: Deliverance 2 (Deep Silver)

Non è tutto: come già visto nel Regno Unito, anche a livello europeo l'ultimo capitolo della serie Activision ha fatto segnare vendite più basse di quelle di Call of Duty: Black Ops 6, in questo caso con una differenza di oltre il 50% che sembra confermare il momento difficile per un franchise che non ha mai avuto problemi a imporsi sul mercato.

Certo, c'è il fattore Game Pass a pesare inevitabilmente sull'affidabilità di queste metriche nell'individuare un chiaro vincitore: è evidente che tantissimi utenti hanno scaricato Black Ops 7 grazie all'abbonamento, senza doverlo acquistare, ma tale aspetto non incide ovviamente nelle classifiche.