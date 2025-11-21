Call of Duty: Black Ops 7 è primo nella classifica europea, ma ha venduto meno di Battlefield 6

Call of Duty: Black Ops 7 è primo nella classifica europea relativa alla scorsa settimana, ma a quanto pare ha venduto meno di Battlefield 6 al lancio: parliamo di numeri inferiori del 63% rispetto a ciò che lo sparatutto prodotto da Electronic Arts è riuscito a totalizzare al debutto in Europa.
- Call of Duty: Black Ops 7 (Activision)
- Anno 117: Pax Romana (Ubisoft)
- EA Sports FC 26 (EA)
- Battlefield 6 (EA)
- Leggende Pokémon: Z-A (Nintendo)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros.)
- Ghost of Yotei (Sony)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Deep Silver)
Non è tutto: come già visto nel Regno Unito, anche a livello europeo l'ultimo capitolo della serie Activision ha fatto segnare vendite più basse di quelle di Call of Duty: Black Ops 6, in questo caso con una differenza di oltre il 50% che sembra confermare il momento difficile per un franchise che non ha mai avuto problemi a imporsi sul mercato.
Certo, c'è il fattore Game Pass a pesare inevitabilmente sull'affidabilità di queste metriche nell'individuare un chiaro vincitore: è evidente che tantissimi utenti hanno scaricato Black Ops 7 grazie all'abbonamento, senza doverlo acquistare, ma tale aspetto non incide ovviamente nelle classifiche.
Molti sono passati a Battlefield 6?
Secondo le stime di Ampere Analysis, oltre il 25% dei giocatori di Call of Duty attivi a settembre ha acquistato Battlefield 6 nel mese successivo, contribuendo a rendere il titolo di Electronic Arts lo sparatutto più venduto dell'anno e determinando un significativo spostamento dell'attenzione.
Ad ogni modo, Black Ops 7 è primo anche nella classifica per incassi, che sembra identica a quella relativa alle unità vendute, con Anno 117: Pax Romana in seconda posizione ed EA Sports FC 26 a completare il podio, seguito da Battlefield 6 e da Leggende Pokémon: Z-A.
- Call of Duty: Black Ops 7 (Activision)
- Anno 117: Pax Romana (Ubisoft)
- EA Sports FC 26 (EA)
- Battlefield 6 (EA)
- Leggende Pokémon: Z-A (Nintendo)*
- Ghost of Yotei (Sony)
- Football Manager 26 (SEGA)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Deep Silver)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)