Battlefield 6 sarà il più venduto dell'anno battendo Call of Duty: Black Ops 7 negli USA, per Circana

Come vi abbiamo già segnalato, Call of Duty: Black Ops 7 - il più recente capitolo della saga sparatutto di Activision e Microsoft - è diventato il gioco più venduto negli USA durante il suo mese di uscita, ovvero novembre 2025 . Non si tratta di una stranezza per la serie, visto che detiene questo tipo di record da 18 anni.

I dati di Call of Duty

I dati provengono dalla compagnia di analisi Circana, la quale segnala che Call of Duty Black Ops 7 ha debuttato come settimo gioco più venduto dell'anno dietro Madden NFL 26 (sesta posizione), EA Sports College Football 26 (quinta posizione), Borderlands 4 (quarta posizione), Monster Hunter Wilds (terza posizione), NBA 2K26 (seconda posizione) e Battlefield 6 (prima posizione).

Ovviamente tutti questi giochi hanno avuto più tempo per accumulare le proprie vendite, ma in ogni caso i dati sono chiari e pare proprio che Call of Duty non riuscirà a diventare il gioco più venduto dell'anno e, simbolicamente rilevante, a superare le vendite di Battlefield 6 (arrivato ad ottobre, ricordiamo).

IGN USA, riportando i dati di Circana, sottolinea come Call of Duty sia stato pubblicato anche su Game Pass, quindi sulle console Xbox ha venduto molto meno che sulle altre piattaforme. Non ci sono però dati affidabili sul tipo di impatto che il videogioco ha avuto su Game Pass.

Viene inoltre sottolineato che lo scorso mese Call of Duty: Black Ops 7 ha ottenuto risultati inferiori a quelli che Call of Duty: Black Ops 6 ha ottenuto lo scorso novembre, ricordando inoltre che Call of Duty: Black Ops 6 è stato pubblicato a ottobre 2024.

Piscatella di Circana, quindi, sottolinea come sia estremamente probabile che Battlefield 6 diventi il gioco più venduto negli USA dell'intero 2025. Non sarebbe la prima volta per CoD, va detto, visto che nel 2023 Hogwarts Legacy ha vinto contro Modern Warfare 3 (che non era disponibile su Game Pass, ricordiamo). In precedenza, solo GTA 5 e Red Dead Redemption 2 sono stati in grado di togliere la prima posizione a Call of Duty. Nel 2008, invece, Rockband aveva battuto un ancora giovane CoD.

Non stupisce quindi che Activision cambierà il modo in cui pubblica i Call of Duty.