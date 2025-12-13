Call of Duty: Black Ops 7 ha deluso le aspettative? Si parla di un ripensamento della serie

Secondo quanto riportato da un leaker, le vendite di Call of Duty: Black Ops 7 sarebbero state inferiori alle aspettative, e sulla base di questi risultati Microsoft avrebbe chiesto un ripensamento della serie.

A finire sotto processo sarebbe stato l'intero modello di business legato al brand di Call of Duty, con anche la possibilità che questa riorganizzazione porti con sé la fusione di alcuni team di sviluppo e gli inevitabili licenziamenti che si verificano in questi casi.

"Microsoft vuole che Call of Duty, nel suo complesso, si muova verso un flusso di entrate più stabile e prevedibile, accompagnato da una riduzione strutturale dei costi", ha scritto il leaker Hope nel suo post.

"Microsoft avrebbe inoltre comunicato ai vertici interni di Call of Duty che sono necessari cambiamenti profondi e che nessuna opzione è esclusa, comprese eventuali fusioni tra studi e una revisione completa dei modelli di monetizzazione del franchise."