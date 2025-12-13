Annunciato ufficialmente durante i The Game Awards, Warlock: Dungeons & Dragons non sarà un cRPG come Baldur's Gate, dunque non vedrà la presenza di un dado o altri elementi che puntano a ricreare l'esperienza di un gioco di ruolo "carta e penna".

"Warlock è un action adventure in terza persona costruito attorno a una magia coinvolgente ed espressiva, in cui usi l'arte arcana per risolvere le sfide e abbattere i mostri; e fai tutto questo a modo tuo, in maniera creativa, in ogni aspetto del gioco", ha spiegato Jeff Hattem, creative lead di Invoke Studios.

"Non stiamo cercando di simulare l'esperienza del gioco di ruolo da tavolo, quindi non ci sono tiri di dado: vogliamo offrire prima di tutto un'esperienza videoludica", ha aggiunto lo studio lead Dominic Guay, chiarendo che se non avete familiarità con Dungeons and Dragons, non sarà un problema.

"Tuttavia", ha continuato Guay, "se siete fan dell'universo di D&D, sarete davvero entusiasti di quello che stiamo facendo con la lore della serie per Warlock."