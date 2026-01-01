È scoppiata la Nintendo 3DS mania e il prezzo della console si avvicina a quello di Nintendo Switch 2

Nintendo 3DS sembra essere il nuovo oggetto del desiderio di retrogamer e non, considerando che la richiesta per la vecchia console portatile di Nintendo ha subito un incremento improvviso negli ultimi mesi, portando anche a un aumento sensibile del prezzo, che ora si avvicina addirittura a quello di Nintendo Switch 2.
Curiosamente, secondo alcune ricerche sembra che i prezzi di Nintendo 3DS ora siano mediamente superiori a quelli originali, quando la console era appena stata lanciata sul mercato, in certi casi considerando anche quello iniziale prima del ribasso imposto da Nintendo dopo alcuni mesi.
In base a quanto segnalato, nel mercato USA di seconda mano il prezzo di Nintendo 3DS si aggira tra 200 e 350$ in questi mesi, cosa che dimostra quanto la console sia attualmente cercata da collezionisti, appassionati o semplici curiosi.
La nuova mania per Nintendo 3DS
Nintendo 3DS venne lanciato nel marzo del 2011 al notevole prezzo di 259,99€, con un bundle che comprendeva una base di ricarica e alcune carte AR, ma dopo un impatto iniziale decisamente negativo la compagnia decise per un drastico taglio di prezzo, portandolo a 169€ già nell'agosto dello stesso anno.
Con un taglio di quasi 100€ sul prezzo iniziale, la console riprese quota velocemente e proseguì con un buon successo commerciale, anche grazie ai vari modelli usciti in seguito come Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS e New Nintendo 3DS (anche in versione XL).
La produzione è terminata ufficialmente nel 2020 e l'eShop ufficiale di Nintendo 3DS ha chiuso i battenti nel 2023, con i servizi online conclusi nel 2024. Si tratta dunque a tutti gli effetti di una console obsoleta dal punto di vista del supporto, ma ancora decisamente viva per gli appassionati.
L'enorme quantità di giochi usciti, unita all'attività della community homebrew, continuano a fornire linfa vitale alla console portatile in questione, che sembra essere sempre più ricercata al giorno d'oggi, portandola a rivaleggiare addirittura con Nintendo Switch 2 per quanto riguarda i prezzi raggiunti sul mercato di seconda mano.