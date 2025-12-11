0

Un modder ha creato un Dock funzionante per Nintendo 3DS, in stile Nintendo Switch

Un modder si è dedicato all'impresa di creare un Dock funzionante per Nintendo 3DS, che consente di giocare usando un display esterno.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/12/2025
Il Dock del Nintendo 3DS

Un modder ha compiuto l'impresa di creare un Dock in stile Nintendo Switch 1 e 2 per Nintendo 3DS, così da poter giocare con la console portatile usando uno schermo esterno. Come riportato da Hackaday, KOUZEX ha realizzato il dock con una stampante 3D, modificando il risultato per aggiungere un attacco HDMI, che consente di inviare il segnale video della console al televisore. Inoltre il Dock è predisposto per poter usare un controller wireless compatibile, come il Pro Controller di Switch.

Un progetto complicato

Non fatevi prendere troppo dall'entusiasmo, però, perché per ottenere questo risultato ci vuole una grande abilità, vista la tecnologia coinvolta.

Il 3DS in questione è stato dotato di una scheda di acquisizione USB-C, che gli consente di inviare il segnale alla TV. Inoltre, è necessaria una scheda Raspberry Pi per convertire il segnale in un formato trasmissibile via HDMI.

Il Louvre di Parigi smetterà di usare Nintendo 3DS come audioguida Il Louvre di Parigi smetterà di usare Nintendo 3DS come audioguida

Inoltre, per ottenere il supporto al Pro Controller, è stato necessario installare un modchip interno, oltre a una scheda ricevente. Quindi, siamo di fronte a qualcosa che non può realizzare chiunque, vista l'entità del lavoro e le conoscenze implicate.

Ad aggiungere complessità al tutto c'è il Dock stesso, che è stato progettato appositamente per la stampa 3D e che ha richiesto, a sua volta, un grosso lavoro. Insomma, non è qualcosa di facilmente replicabile... ed è anche per questo che merita tutta la nostra ammirazione.

#Retrogaming
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un modder ha creato un Dock funzionante per Nintendo 3DS, in stile Nintendo Switch