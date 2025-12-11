Metroid Prime 4: Beyond non fa il botto nella classifica giapponese

Metroid Prime 4: Beyond non ha fatto il botto nella classifica giapponese, accontentandosi al debutto della sesta posizione con la versione Nintendo Switch 2 e finendo addirittura fuori dalla top 10 con la versione Nintendo Switch.

Mario Kart World (NS2) - 102.435 (2.354.146) Kirby Air Riders (NS2) - 46.737 (288.618) Leggende Pokémon: Z-A (NS2) - 44.331 (862.377) Leggende Pokémon: Z-A (NSW) - 40.441 (1.347.242) Octopath Traveler 0 (NSW) - 21.698 (NEW) Metroid Prime 4: Beyond (NS2) - 21.415 (NEW) Momotaro Dentetsu 2 (NS2) - 19.806 (113.094) Octopath Traveler 0 (PS5) - 19.533 (NEW) Octopath Traveler 0 (NS2) - 18.083 (NEW) Momotaro Dentetsu 2 (NSW) - 17.851 (158.992)

Meglio ha fatto Octopath Traveler 0, anch'esso all'esordio, posizionandosi quinto, ottavo e nono nelle diverse versioni: sommando le vendite e considerando un'unica SKU, dovrebbe essere in realtà secondo in classifica.

Per il resto, la top 10 vede Mario Kart World stabilmente al comando, seguito da Kirby Air Riders (che in termini di vendite totali ancora non entusiasma) e dalle due versioni di Leggende Pokémon: Z-A.