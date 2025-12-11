4

Metroid Prime 4: Beyond non fa il botto nella classifica giapponese

Metroid Prime 4: Beyond ha fatto il proprio debutto nella classifica giapponese, restando però molto distante dalle prime posizioni, specie per quanto concerne la versione Nintendo Switch.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/12/2025
Samus Aran in Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond non ha fatto il botto nella classifica giapponese, accontentandosi al debutto della sesta posizione con la versione Nintendo Switch 2 e finendo addirittura fuori dalla top 10 con la versione Nintendo Switch.

  1. Mario Kart World (NS2) - 102.435 (2.354.146)
  2. Kirby Air Riders (NS2) - 46.737 (288.618)
  3. Leggende Pokémon: Z-A (NS2) - 44.331 (862.377)
  4. Leggende Pokémon: Z-A (NSW) - 40.441 (1.347.242)
  5. Octopath Traveler 0 (NSW) - 21.698 (NEW)
  6. Metroid Prime 4: Beyond (NS2) - 21.415 (NEW)
  7. Momotaro Dentetsu 2 (NS2) - 19.806 (113.094)
  8. Octopath Traveler 0 (PS5) - 19.533 (NEW)
  9. Octopath Traveler 0 (NS2) - 18.083 (NEW)
  10. Momotaro Dentetsu 2 (NSW) - 17.851 (158.992)

Meglio ha fatto Octopath Traveler 0, anch'esso all'esordio, posizionandosi quinto, ottavo e nono nelle diverse versioni: sommando le vendite e considerando un'unica SKU, dovrebbe essere in realtà secondo in classifica.

Octopath Traveler 0: la recensione di un gioco mobile che è diventato un JRPG fatto e finito Octopath Traveler 0: la recensione di un gioco mobile che è diventato un JRPG fatto e finito

Per il resto, la top 10 vede Mario Kart World stabilmente al comando, seguito da Kirby Air Riders (che in termini di vendite totali ancora non entusiasma) e dalle due versioni di Leggende Pokémon: Z-A.

La classifica hardware

Passando alla classifica hardware, c'è un'importante novità: le vendite di Nintendo Switch 2 hanno superato quota tre milioni di unità nel territorio giapponese, confermando l'efficacia della strategia portata avanti da Nintendo con il suo modello a prezzo ridotto per il solo mercato interno.

  1. Nintendo Switch 2 - 203.398 (3.171.833)
  2. Nintendo Switch modello OLED - 24.395 (9.355.307)
  3. Nintendo Switch Lite - 15.194 (6.765.163)
  4. PS5 Digital Edition - 12.372 (1.078.039)
  5. Nintendo Switch - 11.727 (20.193.370)
  6. PS5 Pro - 8.797 (304.709)
  7. PS5 - 4.071 (5.858.011)
  8. Xbox Series X Digital - 130 (24.274)
  9. Xbox Series S - 54 (340.207)
  10. Xbox Series X - 47 (323.782)
#Classifica
