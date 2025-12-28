Mario Kart 8 Deluxe e Hollow Knight: Silksong comandano la classifica eShop di Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe e Hollow Knight: Silksong comandano la classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch, segnando in entrambi i casi un'importante rimonta dal sapore natalizio.
Mario Kart 8 Deluxe ha infatti riconquistato la vetta superando Leggende Pokémon: Z-A, primo la settimana scorsa, e lasciandosi alle spalle Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party Jamboree e Minecraft, che completano la top five.
- Mario Kart 8 Deluxe
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Nintendo Switch Sports
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Odyssey
Come accaduto nella classifica relativa ai titoli per Nintendo Switch 2, anche nel caso di Mario Kart 8 Deluxe probabilmente è stato il carattere "familiare" del gioco a spingerne le vendite nel periodo delle feste natalizie.
La classifica digitale
In attesa della sua espansione gratuita, Hollow Knight: Silksong si è reso anch'esso protagonista di un sorpasso, in questo caso nell'ambito della classifica riservata ai giochi per Nintendo Switch disponibili nel solo formato digitale.
- Hollow Knight: Silksong
- Super Mario Galaxy 2
- Hollow Knight
- Hades 2
- Stardew Valley
- Deltarune
- Wobbly Life
- The Jackbox Party Pack 11
- The Jackbox Party Pack 3
- Super Mario Galaxy
A farne le spese è stato un altro prodotto formidabile, Hades 2, sceso in quarta posizione dietro il già citato Silksong, Super Mario Galaxy 2 e l'originale Hollow Knight. E il vendutissimo Stardew Valley? Deve accontentarsi del quinto posto.