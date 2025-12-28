0

Mario Kart 8 Deluxe e Hollow Knight: Silksong comandano la classifica eShop di Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe e Hollow Knight: Silksong sono arrivati in testa alla classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch più venduti: vediamo le top 10 complete.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/12/2025
La protagonista di Hollow Knight: Silksong

Mario Kart 8 Deluxe e Hollow Knight: Silksong comandano la classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch, segnando in entrambi i casi un'importante rimonta dal sapore natalizio.

Mario Kart 8 Deluxe ha infatti riconquistato la vetta superando Leggende Pokémon: Z-A, primo la settimana scorsa, e lasciandosi alle spalle Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party Jamboree e Minecraft, che completano la top five.

  1. Mario Kart 8 Deluxe
  2. Leggende Pokémon: Z-A
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Super Mario Party Jamboree
  5. Minecraft
  6. Nintendo Switch Sports
  7. New Super Mario Bros. U Deluxe
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  10. Super Mario Odyssey
Come accaduto nella classifica relativa ai titoli per Nintendo Switch 2, anche nel caso di Mario Kart 8 Deluxe probabilmente è stato il carattere "familiare" del gioco a spingerne le vendite nel periodo delle feste natalizie.

La classifica digitale

In attesa della sua espansione gratuita, Hollow Knight: Silksong si è reso anch'esso protagonista di un sorpasso, in questo caso nell'ambito della classifica riservata ai giochi per Nintendo Switch disponibili nel solo formato digitale.

  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Hollow Knight
  4. Hades 2
  5. Stardew Valley
  6. Deltarune
  7. Wobbly Life
  8. The Jackbox Party Pack 11
  9. The Jackbox Party Pack 3
  10. Super Mario Galaxy

A farne le spese è stato un altro prodotto formidabile, Hades 2, sceso in quarta posizione dietro il già citato Silksong, Super Mario Galaxy 2 e l'originale Hollow Knight. E il vendutissimo Stardew Valley? Deve accontentarsi del quinto posto.

