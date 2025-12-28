Mario Kart 8 Deluxe e Hollow Knight: Silksong comandano la classifica eShop di Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe e Hollow Knight: Silksong comandano la classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch, segnando in entrambi i casi un'importante rimonta dal sapore natalizio.

Mario Kart 8 Deluxe ha infatti riconquistato la vetta superando Leggende Pokémon: Z-A, primo la settimana scorsa, e lasciandosi alle spalle Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party Jamboree e Minecraft, che completano la top five.

Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokémon: Z-A Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Party Jamboree Minecraft Nintendo Switch Sports New Super Mario Bros. U Deluxe Animal Crossing: New Horizons Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Super Mario Odyssey

Come accaduto nella classifica relativa ai titoli per Nintendo Switch 2, anche nel caso di Mario Kart 8 Deluxe probabilmente è stato il carattere "familiare" del gioco a spingerne le vendite nel periodo delle feste natalizie.