Mario Kart 8 Deluxe sta vendendo persino di più di Mario Kart World: niente ferma il vecchio gioco

Mario Kart World è innegabilmente un successo, visto che quasi ogni persona che possiede Nintendo Switch 2 possiede anche il videogioco, chiaramente grazie al conveniente bundle di lancio. Le vendite però non bastano per renderlo il Mario Kart più venduto del momento.
Esatto, Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch 1 continua a vendere di più rispetto al capitolo più recente, perlomeno nel mese di luglio negli USA.
I dati del successo di Mario Kart
I dati di Circana condivisi da Mat Piscatella, infatti, svelano che nel corso di luglio 2025 Mario Kart 8 Deluxe è stato il quarto gioco più venduto del mese, mentre Mario Kart World è il sesto più venduto, dopo essere stato il primo a giugno.
Un calo è ovviamente fisiologico visto che il grosso delle vendite di World sono legate a quelle della console, ma è significativo che dopo tutti questi anni ci siano ancora così tanti giocatori che non hanno comprato Mario Kart 8 Deluxe, che continua a essere il gioco più venduto di Nintendo Switch 1.
Parlando sempre della classifica, Donkey Kong Bananza è stato in grado di vendere più di entrambi i Mario Kart nel corso di luglio, diventando il più venduto su Nintendo Switch 2 nel corso del mese. Inoltre, è già entrato nel 20 giochi più venduti del 2025 (ad oggi) negli USA. Nel complesso, Bananza è stato il terzo gioco più venduto del mese, calcolando tutte le piattaforme.
Guardando a tutto l'anno, infine, Monster Hunter Wilds, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ed EA Sports College Football 26 sono i giochi più venduti negli USA.