Mario Kart 8 Deluxe sta vendendo persino di più di Mario Kart World: niente ferma il vecchio gioco

I dati del successo di Mario Kart

I dati di Circana condivisi da Mat Piscatella, infatti, svelano che nel corso di luglio 2025 Mario Kart 8 Deluxe è stato il quarto gioco più venduto del mese, mentre Mario Kart World è il sesto più venduto, dopo essere stato il primo a giugno.

Un calo è ovviamente fisiologico visto che il grosso delle vendite di World sono legate a quelle della console, ma è significativo che dopo tutti questi anni ci siano ancora così tanti giocatori che non hanno comprato Mario Kart 8 Deluxe, che continua a essere il gioco più venduto di Nintendo Switch 1.

Parlando sempre della classifica, Donkey Kong Bananza è stato in grado di vendere più di entrambi i Mario Kart nel corso di luglio, diventando il più venduto su Nintendo Switch 2 nel corso del mese. Inoltre, è già entrato nel 20 giochi più venduti del 2025 (ad oggi) negli USA. Nel complesso, Bananza è stato il terzo gioco più venduto del mese, calcolando tutte le piattaforme.

Guardando a tutto l'anno, infine, Monster Hunter Wilds, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ed EA Sports College Football 26 sono i giochi più venduti negli USA.