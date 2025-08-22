Mario Kart World è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Avete comprato Nintendo Switch 2 ma non col bundle di Mario Kart World e ora ve ne pentite? Per fortuna potete comprarlo a parte, a un prezzo in linea con i giochi moderni grazie allo sconto di Amazon Italia. Mario Kart World è infatti a 69,99€, con un -22% rispetto al prezzo mediano e un -14% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, invece di 89,99€. Se siete interessati al videogioco di Nintendo, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo attuale è il più basso di sempre su Amazon Italia ed è un netto sconto rispetto al prezzo medio dell'ultimo periodo. Ricordiamo che Mario Kart World è stato messo in vendita da Nintendo a un prezzo molto più elevato nel solito, 90€ in pratica, quindi il prezzo attuale - sebbene quello standard per le esclusive più costose di Nintendo - è in realtà un valido sconto.
Che gioco è Mario Kart World
Mario Kart World è il gioco di kart di Nintendo Switch 2 e ci permette di vestire i panni di tanti personaggi della serie di Mario, così come nuovi piloti. La grande differenza rispetto al passato è che siamo all'interno di un grosso mondo aperto e non saremo limitati in livelli lineari e di piccole dimensioni. Possiamo vivere una serie di gare una dopo l'altra, ma possiamo anche passare in modalità mondo aperto per girare liberamente da soli o con gli amici.
Mario Kart World aggiunge anche nuove capacità, con la possibilità di scivolare sopra corrimani, guidare sulle parenti o prendere possesso di grossi mezzi per fare piazza pulita degli avversari. Le gare includono inoltre più piloti, 24 per la precisione, e supporta la nuova funzione GameChat per giocare in compagnia degli amici.