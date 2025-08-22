2

Mario Kart World è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte di Amazon Italia ci permettono di acquistare una copia di Mario Kart World che si trova ora in promozione al prezzo minimo storico per la piattaforma.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/08/2025
Avete comprato Nintendo Switch 2 ma non col bundle di Mario Kart World e ora ve ne pentite? Per fortuna potete comprarlo a parte, a un prezzo in linea con i giochi moderni grazie allo sconto di Amazon Italia. Mario Kart World è infatti a 69,99€, con un -22% rispetto al prezzo mediano e un -14% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, invece di 89,99€. Se siete interessati al videogioco di Nintendo, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo attuale è il più basso di sempre su Amazon Italia ed è un netto sconto rispetto al prezzo medio dell'ultimo periodo. Ricordiamo che Mario Kart World è stato messo in vendita da Nintendo a un prezzo molto più elevato nel solito, 90€ in pratica, quindi il prezzo attuale - sebbene quello standard per le esclusive più costose di Nintendo - è in realtà un valido sconto.

Che gioco è Mario Kart World

Mario Kart World è il gioco di kart di Nintendo Switch 2 e ci permette di vestire i panni di tanti personaggi della serie di Mario, così come nuovi piloti. La grande differenza rispetto al passato è che siamo all'interno di un grosso mondo aperto e non saremo limitati in livelli lineari e di piccole dimensioni. Possiamo vivere una serie di gare una dopo l'altra, ma possiamo anche passare in modalità mondo aperto per girare liberamente da soli o con gli amici.

Mario Kart World aggiunge anche nuove capacità, con la possibilità di scivolare sopra corrimani, guidare sulle parenti o prendere possesso di grossi mezzi per fare piazza pulita degli avversari. Le gare includono inoltre più piloti, 24 per la precisione, e supporta la nuova funzione GameChat per giocare in compagnia degli amici.

