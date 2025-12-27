0

Mario Kart World è il gioco della saga venduto più velocemente in Giappone

Mario Kart World continua a vendere in Giappone e il risultato è che ha raggiunto cifre ben più elevate del normale per la saga: ovviamente è anche merito del fatto che è venduto in bundle.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/12/2025
Luigi in Mario Kart World che derapa con un kart in una pista
Mario Kart World
Mario Kart World
Mario Kart World è certamente un successo, soprattutto in Giappone. Il videogioco è infatti diventato il titolo venduto più rapidamente della serie su suolo nipponico, secondo i dati condivisi da Pierre485 su Twitter.

Vediamo tutti i numeri condivisi.

I dati di Mario Kart World

Basandosi sui dati più recenti, Pierre485 ha composto un grafico e comparato le vendite dei vari capitoli di Mario Kart, mostrando come World abbia raggiungo i 2,5 milioni di copie (fisiche) molto più rapidamente rispetto agli altri titoli.

Mario Kart World ha impiegato solo 29 settimane per raggiungere questo risultato, quando Mario Kart Wii ha avuto invece bisogno di 89 settimane per arrivare a 2,5 milioni di unità fisiche, in una generazione dove i giochi digitali erano meno rilevanti di oggi.

I fan sospettano che presto Mario Kart World riceverà un DLC I fan sospettano che presto Mario Kart World riceverà un DLC, annunciato a breve

Inoltre, questo rende Mario Kart World il videogioco che ha venduto più rapidamente su Nintendo Switch 2 e "il gioco più venduto del 2025" in Giappone, anche se non è chiaro se Pierre485 intenda tra quelli di Nintendo Switch 2 o più in generale.

Il tutto comunque non stupisce più di tanto: non solo Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto su Nintendo Switch, ma World è stato venduto con Nintendo Switch 2 in un bundle dal prezzo notevole, rispetto all'acquisto della console e del gioco a parte. Secondo i dati di settembre (non ne abbiamo di più recenti) l'84% delle copie di Mario Kart World vendute provengono dal bundle della console.

Ricordiamo però che il bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart World presto sparirà dai negozi.

