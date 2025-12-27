0

Il monitor ASUS TUF 4K da 27" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS TUF 4K da 27" al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 22%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/12/2025
Monitor ASUS TUF 4K

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS TUF 4K da 27" a 312,50 € rispetto al prezzo consigliato di 399 €, permettendoti di risparmiare fino al 22%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del monitor ASUS TUF VG27UQ1A

Si tratta in questo caso del monitor 4K HDR (3840x2160) con tempo di risposta di 1 ms e frequenza di aggiornamento di 160Hz, per un'esperienza fluida e convincente in ogni contesto. Lo schermo è piatto, mentre la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync permette di eliminare fenomeni come ghosting e tearing. Ciò significa poter godere di una visione di gioco nitida e con frame rate elevati.

Monitor ASUS TUF
Monitor ASUS TUF

Lato connettività troviamo 1 DisplayPort e 2 HDMI 2.1. Tra le altre caratteristiche troviamo Shadow Boost per schiarire le aree scure del gioco migliorando la visione complessiva e Variable Overdrive, per modificare le impostazioni di overdrive in base alle fluttuazioni del frame rate.

