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Passi tanto tempo davanti al PC? Valuta l'acquisto di questa sedia ergonomica per migliorare postura e comodità, codice promo disponibile

Oggi, su AliExpress, è disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo di questa sedia ergonomica perfetta per la tua scrivania.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/03/2026
Sedia ergonomica

Se sei alla ricerca di una nuova sedia ergonomica per le tue sessioni di lavoro, studio e gioco, sei nel posto giusto. Su AliExpress, oggi, questa sedia viene messa in offerta grazie all'applicazione del codice sconto MULTI8 con cui sarà possibile risparmiare 8€ e pagare il prodotto 49,12€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Questa sedia non si presenta con un design e con delle caratteristiche prettamente "da gaming", quanto piuttosto come una sedia "da ufficio". Nonostante ciò, però, è progettata per garantire comfort e supporto durante lunghe ore di lavoro. Offre quattro punti di supporto fondamentali: collo, spalle, schiena e zona lombare.

Ulteriori dettagli sulla sedia

L'altezza del sedile, del poggiatesta e dei braccioli è facilmente regolabile, permettendo di adattarla alle diverse esigenze individuali. Lo schienale segmentato in tre sezioni segue perfettamente la curvatura naturale della colonna vertebrale.

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Il supporto lombare dinamico, separato dallo schienale e dotato di una molla integrata, si adatta automaticamente alla pressione esercitata dal corpo, garantendo una postura sempre corretta e confortevole.

I braccioli ribaltabili aggiungono praticità: possono essere sollevati quando non servono, consentendo di riporre facilmente la sedia sotto la scrivania. Infine, si tratta di una sedia realizzata con materiali di alta qualità: cuscino in schiuma e struttura in alluminio.

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