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Warhammer 40,000: Mechanicus II è già scontato su Instant Gaming per PC Steam

Il sequel dello strategico ambientato nell'universo di Warhammer 40K arriva su PC con sconto attivo già nelle prime fasi di vendita.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   22/05/2026
Warhammer 40,000: Mechanicus II
Warhammer 40.000: Mechanicus 2
Warhammer 40.000: Mechanicus 2
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Su Instant Gaming è disponibile Warhammer 40,000: Mechanicus II per PC Steam a 28,19€ IVA esclusa, che diventano 34,39€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. Il nuovo capitolo riprende la formula tattica del primo Mechanicus, uno degli strategici più apprezzati tra gli adattamenti videoludici dell'universo Warhammer 40K. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 40€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale scende a 34,39€ IVA inclusa, con un risparmio di 5,61€, con una riduzione effettiva sul prezzo finale IVA inclusa del 14%.

Il ritorno dell’Adeptus Mechanicus

Anche questo secondo capitolo punta su combattimenti tattici a turni, gestione delle unità e forte atmosfera sci-fi grimdark. L'Adeptus Mechanicus resta al centro dell'esperienza, con missioni costruite attorno a tecnologia antica, esplorazione e progressione strategica.

Il primo Mechanicus era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante tra gli strategici a turni grazie alla colonna sonora, all'estetica e alla fedeltà all'universo Warhammer 40K. Il sequel punta ora ad ampliare quella formula mantenendo la stessa identità.

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