Warhammer 40.000: Mechanicus 2 ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Kasedo Games e gli sviluppatori di Bulwark Studios hanno annunciato la data di uscita di Warhammer 40.000: Mechanicus 2, ed è anche piuttosto vicina. Lo strategico arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store) il prossimo 21 maggio.
L'annuncio è stato accompagnato da un video di approfondimento dedicato a Videx e Obasis, rispettivamente leader delle fazioni Adeptus Mechanicus e dei Necron, che potrete visualizzare qui sotto.
Adeptus Mechanicus contro Necron
Partendo dalle basi del precedente episodio, Warhammer 40.000: Mechanicus 2 è un gioco strategico che mette in scena un conflitto epico tra due potenze antiche e implacabili: l'Adeptus Mechanicus e la dinastia Necron di Sankhotep.
Dopo millenni di silenzio, Vargard Nefershah risveglia le sue legioni per eliminare gli intrusi che hanno osato stabilirsi sul suo mondo tombale. Dall'altra parte della galassia, il Magos Dominus Faustinius viene richiamato per mettere a frutto l'esperienza maturata nella precedente campagna e impedire il ritorno dei Necron.
Il gioco propone due campagne narrative distinte, intrecciate da scelte che influenzano eventi, territori e l'esito finale della guerra. Ogni fazione offre un'identità tattica unica: i Mechanicus sfruttano coperture, posizionamento e sinergie tra Tecnopreti, mentre i Necron dominano il campo con potenza bruta, manipolazione del terreno e unità immortali.
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