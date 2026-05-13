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Warhammer 40.000: Mechanicus 2 ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Warhammer 40.000: Mechanicus 2 arriva il 21 maggio su PS5, Xbox Series X|S e PC, riportando in scena lo scontro tra Adeptus Mechanicus e Necron con nuove campagne, leader e meccaniche tattiche.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/05/2026
Artwork di Warhammer 40.000: Mechanicus 2
Warhammer 40.000: Mechanicus 2
Warhammer 40.000: Mechanicus 2
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Kasedo Games e gli sviluppatori di Bulwark Studios hanno annunciato la data di uscita di Warhammer 40.000: Mechanicus 2, ed è anche piuttosto vicina. Lo strategico arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store) il prossimo 21 maggio.

L'annuncio è stato accompagnato da un video di approfondimento dedicato a Videx e Obasis, rispettivamente leader delle fazioni Adeptus Mechanicus e dei Necron, che potrete visualizzare qui sotto.

Adeptus Mechanicus contro Necron

Partendo dalle basi del precedente episodio, Warhammer 40.000: Mechanicus 2 è un gioco strategico che mette in scena un conflitto epico tra due potenze antiche e implacabili: l'Adeptus Mechanicus e la dinastia Necron di Sankhotep.

Dopo millenni di silenzio, Vargard Nefershah risveglia le sue legioni per eliminare gli intrusi che hanno osato stabilirsi sul suo mondo tombale. Dall'altra parte della galassia, il Magos Dominus Faustinius viene richiamato per mettere a frutto l'esperienza maturata nella precedente campagna e impedire il ritorno dei Necron.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si mostra in un gameplay trailer dedicato agli Adeptus Mechanicus Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si mostra in un gameplay trailer dedicato agli Adeptus Mechanicus

Il gioco propone due campagne narrative distinte, intrecciate da scelte che influenzano eventi, territori e l'esito finale della guerra. Ogni fazione offre un'identità tattica unica: i Mechanicus sfruttano coperture, posizionamento e sinergie tra Tecnopreti, mentre i Necron dominano il campo con potenza bruta, manipolazione del terreno e unità immortali.

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