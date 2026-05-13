Warhammer 40.000: Mechanicus 2 ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Kasedo Games e gli sviluppatori di Bulwark Studios hanno annunciato la data di uscita di Warhammer 40.000: Mechanicus 2, ed è anche piuttosto vicina. Lo strategico arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store) il prossimo 21 maggio.

L'annuncio è stato accompagnato da un video di approfondimento dedicato a Videx e Obasis, rispettivamente leader delle fazioni Adeptus Mechanicus e dei Necron, che potrete visualizzare qui sotto.