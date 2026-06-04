Epic Games Store svela i giochi gratis di oggi e quello in arrivo l’11 giugno

Epic Games Store ha svelato i nuovi giochi gratis disponibili da oggi, giovedì 4 giugno, ora riscattabili da tutti gli utenti. Questa settimana tocca a Rogue Waters e Songs of Conquest . Annunciato anche il titolo gratuito della prossima settimana: dall'11 giugno sarà possibile ottenere Warhammer 40.000: Speed Freeks.

Una panoramica dei nuovi giochi gratis di oggi e della prossima settimana

Rogue Waters è un GDR tattico piratesco con elementi roguelite. Nei panni del capitano Cutter, ci si ritrova in una lotta di potere fatta di vendetta, tradimenti e misteri legati alla profezia del Pastore del mare. Ogni partita propone incontri, nemici e scenari generati proceduralmente, mentre la Caverna dei pirati funge da HUB per potenziare nave ed equipaggio. La ciurma, composta da sei classi con abilità uniche, cresce tra una run e l'altra mantenendo i danni subiti. Il gameplay alterna battaglie navali, abbordaggi tattici a turni e l'invocazione di creature leggendarie come Kraken, Sirena e Lumaca gigante.

Songs of Conquest è uno strategico a turni ispirato ai classici anni '90, in cui si guidano potenti Wielder attraverso terre inesplorate ricche di nemici, bottini e biomi unici. Il gioco unisce esplorazione, gestione dell'impero e combattimenti tattici, permettendo di costruire città, sviluppare tecnologie e scegliere tra forza bruta, magia o approcci ibridi. Le quattro fazioni - Arleon, Rana, Loth e Barya - offrono stili di gioco distinti. Oltre alla campagna e al multiplayer, è presente un editor integrato per creare mappe, eventi e avventure personalizzate. Ecco la nostra recensione.

Il regalo della prossima settimana è Warhammer 40.000: Speed Freeks, un frenetico gioco di corse e combattimenti multiplayer ambientato nell'universo di Warhammer 40K. I giocatori controllano veicoli da guerra degli Orki, ognuno dotato di armi devastanti e abilità uniche. Il titolo offre due modalità principali per 16 giocatori: Konvoglio Killer, una gara a squadre in cui bisogna proteggere il proprio convoglio e sabotare quello avversario, e Korza Mortale, una competizione basata sulla conquista di punti di cattura prima degli avversari.

Che ne pensate dei giochi gratuiti dell'Epic Games Store di questa settimana e del titolo in arrivo l'11 giugno? Raccontatecelo nei commenti.