Un particolare RPG molto apprezzato sembra verrà offerto gratis su Steam in agosto

Non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale al riguardo, ma in base a quanto emerso da SteamDB sembra che Moonlighter sia destinato ad essere protagonista di una promozione Free-to-keep di Steam prevista per il mese di agosto.

La promozione free-to-keep consente di scaricare un gioco gratuitamente all'interno di un dato arco di tempo e poi mantenerlo nella propria libreria in maniera permanente, dunque di fatto si tratta di un gioco regalato dalla piattaforma agli utenti, nel caso in cui si riscatti all'interno dell'arco di tempo stabilito.

Scavando fra i segreti di SteamDB è emerso un potenziale gioco gratis previsto per agosto su Steam , e si tratta di un particolare RPG molto apprezzato anche per la sua struttura poliedrica: parliamo di Moonlighter , che dovrebbe far parte della promozione "Free-to-Keep" in agosto.

Esploratore e negoziante

Solitamente, Steam propone più giochi all'interno di tale promozione, ma per il momento è emerso il solo Moonlighter come potenziale regalo in arrivo nel mese di agosto, in attesa di ulteriori conferme da parte dello store di Valve.

Si tratta comunque di un gioco molto interessante, dunque è da tenere d'occhio l'avvio della promozione, che potrebbe andare online durante la prima settimana di agosto.

Moonlighter è un RPG con elementi roguelike caratterizzato da una dinamica molto particolare, perché basata su un misto di elementi che funziona bene.

In sostanza, si tratta di gestire un negozio di reliquie, oggetti magici e antichità di giorno, mentre di notte si diventa esploratori avventurieri e ci si incammina nel pericoloso dungeon alle porte del proprio paesino.

La parte RPG ci consente di far progredire il personaggio e conquistare i tesori che poi possono essere messi in vendita nel negozio, mentre la parte dedicata a quest'ultimo assume l'aspetto di un vero e proprio gestionale nel quale dobbiamo scegliere la merce, stabilire i prezzi e altro.

Nel frattempo, è uscito anche il seguito, Moonlighter 2: The Endless Vault, che evolve ulteriormente la formula originale.