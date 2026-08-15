Annunciata la serie animata di Kingdom Hearts, è in arrivo su Disney+

L'annuncio è stato accompagnato dalla prima immagine promozionale, che mostra di spalle un personaggio dai capelli scuri - probabilmente inedito - armato di Keyblade. Sappiamo inoltre che il progetto coinvolge Tetsuya Nomura, director dei videogiochi della serie, e il team creativo di Square Enix.

Una nuova storia che espanderà l’universo della serie

Secondo i primi dettagli condivisi da Disney, la serie animata di Kingdom Hearts (titolo provvisorio) "reimmagina l'avventura con una storia completamente nuova che espanderà l'universo di Kingdom Hearts, celebrando al tempo stesso i personaggi che hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo."

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"Kingdom Hearts ha conquistato giocatori di tutto il mondo con la sua combinazione unica di avventura e immaginazione", ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Kids & Family. "C'è qualcosa di davvero entusiasmante nel prendere un mondo che i fan hanno esplorato per anni attraverso i videogiochi e portarlo in vita in un modo completamente nuovo. E con un team creativo che lavora a stretto contatto con il leggendario Tetsuya Nomura, la nostra nuova serie sarà inequivocabilmente Kingdom Hearts, offrendo al tempo stesso ai fan un modo tutto nuovo di vivere l'universo che amano."

Successivamente, Tetsuya Nomura ha pubblicato un messaggio tramite l'account X giapponese di Kingdom Hearts: "La produzione di una serie animata di Kingdom Hearts è stata confermata."

"Immagino che questo annuncio improvviso vi abbia sorpreso. Alcuni di voi potrebbero chiedersi: "Di cosa parlerà?" Non possiamo ancora discutere tutti i dettagli, ma sono in stretto contatto con il team che si occupa della sceneggiatura e, quando necessario, abbiamo coinvolto anche il team artistico, arrivando persino a creare diversi nuovi design dei personaggi appositamente per questo progetto. Per ora non posso aggiungere altro, ma l'indizio è nell'unica key art che è stata mostrata. Lasciate correre la fantasia mentre attendete nuovi aggiornamenti."

La serie animata non è stata l'unica sorpresa: durante il D23, Square Enix ha annunciato anche il periodo di uscita di Kingdom Hearts 4 e pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco.