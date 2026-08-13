Il gioco gratis di Epic Games Store è disponibile: i regali del 20 agosto sono stati svelati

Come ogni giovedì, Epic Games Store ha reso disponibile un nuovo gioco gratuito: si tratta del già noto Caravan SandWitch, una avventura a bordo del proprio caravan in un mondo fantascientifico ispirato alla Provenza.
Vediamo però i titoli che saranno disponibili a partire dal 20 agosto: Cardpocalypse e Pacchetto Mago Epico per Albion Online.
I giochi gratis del 20 agosto
Cardpocalypse è un gioco di ruolo con combattimenti a base di carte nel quale addestrare dei supercuccioli megamutanti e salvare il mondo all'interno di una avventura ispirata agli anni '90. Dovremo esplorare una scuola elementare, costruire mazzi ed adattarci alle regole mutevoli delle partite.
Il Pacchetto Mago Epico per Albion Online, del valore di 55 dollari, include:
- Pacchetto Skin per Abbigliamento e Cavalcatura Mago Avventuriere (Abbigliamento completo del Mago, Skin per Cavalcatura Cavallo Corazzato, Skin per Arma Libro degli Incantesimi, Varianti di Gilda)
- Skin per Cavalcatura Lupo delle Nebbie
- 400 Gettoni della Community
- 3 Pergamene di Fama
- 500 Punti Apprendimento
- 10 Pozioni Ripristina-Concentrazione del Sapiente
- 10 Tomi della Conoscenza del Sapiente
Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store della prossima settimana?