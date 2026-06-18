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Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 25 giugno, quelli di oggi sono disponibili

L'Epic Games Store rinnova l'appuntamento settimanale con i giochi gratuiti, annunciando i titoli riscattabili dal 25 giugno: una settimana che unisce gestione creativa e azione metroidvania.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/06/2026
Il vault dell'Epic Games Store

Come ogni giovedì, l'Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti della settimana e, allo stesso tempo, ha svelato i titoli che tutti i giocatori PC potranno riscattare dal 25 giugno: RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition e Voidwrought.

Per quanto riguarda le novità di oggi, 18 giugno, i giochi gratuiti sono il GDR sci‑fi Citizen Sleeper e lo sparatutto ritmico Robobeat, entrambi riscattabili fino alle 17:00 del 25 giugno tramite la pagina dedicata a questo indirizzo.

Una panoramica dei giochi gratis della prossima settimana

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ripropone il celebre gestionale di parchi divertimento in versione completa, con tutte le espansioni e vari miglioramenti tecnici. Tra modalità Carriera e Sandbox, permette di costruire e gestire parchi sempre più complessi, con centinaia di attrazioni, scenari tematici e un'ampia libertà creativa. Oltre ai contenuti di Soaked! e Wild!, la Complete Edition introduce supporto widescreen, caricamenti più rapidi e un'interfaccia ottimizzata, mantenendo strumenti iconici come la Coaster Cam e il MixMaster.

Voidwrought è invece un metroidvania cupo e stilizzato ambientato in un mondo sotterraneo popolato da creature oscure e strutture biomeccaniche. Propone un mix di azione e piattaforme, con scontri intensi contro boss e una serie di poteri da sfruttare per superare le sfide e personalizzare il proprio stile di gioco.

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Che ne pensate dei nuovi regali dell'Epic Games Store e di quelli in arrivo il 25 giugno? Raccontatecelo nei commenti.

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