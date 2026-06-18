La collaborazione tra Fortnite e Vampire Survivors è in dubbio dopo le novità sull'IA generativa di Epic

Lo studio ha spiegato la propria decisione alle recenti comunicazioni di Epic sull'impiego dell'intelligenza artificiale generativa nella creazione di asset di gioco in Unreal Engine 6 , compresi personaggi e ambientazioni di Fortnite.

Durante la presentazione dedicata alle prossime collaborazioni di Fortnite , Epic Games aveva confermato anche un crossover con Vampire Survivors . Tuttavia, poche ore più tardi, lo sviluppatore Poncle ha pubblicato un commento su Reddit lasciando intendere che il progetto potrebbe essere rimesso in discussione .

Contro l'IA

"Dopo le notizie di oggi sull'utilizzo dell'IA generativa da parte di Epic per creare ogni tipo di risorsa di gioco, inclusi i personaggi di Fortnite, stiamo attualmente 'riesaminando' la nostra collaborazione con Fortnite. Vi faremo sapere se ci saranno sviluppi."

Il riferimento sembra riguardare sia la già citata presentazione delle nuove funzionalità basate sull'IA generativa in Unreal Engine, sia un video pubblicato da Epic nei giorni scorsi che mostra il processo creativo adottato dagli artisti di Fortnite.

Durante l'Unreal Fest, Epic ha infatti presentato un nuovo plugin sperimentale che integra modelli di intelligenza artificiale generativa, come Claude e Gemini, all'interno di Unreal Engine. Secondo l'azienda, questi strumenti fungeranno da "moltiplicatori di creatività e produttività, consentendo ai team di concentrare i propri sforzi sugli aspetti creativi e tecnici essenziali dello sviluppo, anziché dedicare tempo ad attività manuali che richiedono molto lavoro."

Nel corso della dimostrazione, Epic ha mostrato come l'IA possa essere utilizzata per modificare rapidamente l'illuminazione di una scena o aggiungere nuovi oggetti all'ambiente.

Più direttamente collegato alle preoccupazioni di Poncle è però il video pubblicato questa settimana da Epic, nel quale gli artisti utilizzano l'intelligenza artificiale generativa per sviluppare rapidamente concept di personaggi e ambientazioni destinati a Fortnite. Se la collaborazione dovesse proseguire, anche parte degli asset legati a Vampire Survivors potrebbe teoricamente essere realizzata seguendo questo processo.

Al momento Poncle non ha fornito ulteriori dettagli sulle proprie perplessità e non è noto quando l'accordo con Epic sia stato raggiunto. Anche Epic Games non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda.